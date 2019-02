Condenan a 12 años a un profesor de equitación acusado de violación

La Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Jerez, ha condenado a Manuel C.H. a 12 años de prisión como “autor penalmente responsable de un delito de agresión sexual con penetración sobre una menor de 14 años sin circunstancias modificativas de la responsabilidad penal”. Igualmente el tribunal, presidido por Lourdes Marín, condenó al acusado a no aproximarse “a menos de 200 metros de la víctima, su domicilio, su lugar de trabajo o estudio, o cualquier lugar en que ella se encuentre” e igualmente se le prohíbe comunicarse con ella por cualquier medio”. La gravedad de los hechos aconsejó a los magistrados incluso que se impusiera a Manuel C. H. una medida de libertad vigilada “durante un plazo de 6 años contados desde la extinción de la pena de prisión impuesta”. Deberá indemnizar a la víctima además con 4.000 euros.

El condenado, Manuel C. H. que cuenta en la actualidad con 52 años, se encontraba el día 1 de marzo de 2016, a primeras horas de la noche, en el domicilio de sus vecinos en la barriada de El Portal, en Jerez. Eran las diez y media de la noche. Fue entonces cuando el agresor “entabló una conversación con la menor, una joven que hoy en día tiene 15 años”. El motivo de la conversación fue que estaba enseñando a montar a caballo a un par de niñas, a las que a veces acompañaba ella. En el curso de esa conversación, le dijo a la niña que fuese con él a su casa para buscar monturas o “bocados” para uno de los caballos utilizados en esas clases. La madre de la cría no se opuso a que su hija lo acompañase, pero le dijo a la menor que se llevase a su hermana pequeña, “a lo que el acusado contestó que no era necesario porque iban a volver en seguida”, relata la sentencia.

“Cuando la menor entró en una de las dependencias de la vivienda, el acusado cerró una puerta con un pestillo y comenzó a preguntarle a la niña si era virgen, si había tenido relaciones sexuales con el hermano de su amiga Carmen y si su padre la había tocado alguna vez, llegando a decirle el acuasado a la menor que iba a enseñarle a mantener relaciones sexuales. En ese momento la menor dijo que se quería marchar y se dirigió hacia la puerta, pero el acusado la sujetó por un brazo y tiró de ella hacia un sofá, la arrojó sobre el sofá y se echó sobre ella”.

Los perros empezaron a ladrar y poco después el padre de la niña acudió después de que la madre de la menor le dijera que fuese a buscarla, porque estaba tardando mucho en volver.

Una vez en casa la madre siguió a su hija al baño y le preguntó qué había pasado. “La niña solo se atrevió a decir que el señor C.H. había intentado besarla, lo cual provocó que la madre volviese a donde estaba el acusado, increpándolo, tirándolo de la silla y diciéndole que se fuese de la casa”. Fue el día 2 de marzo de 2016, cuando la madre llamó a la Policía para denunciar que su hija había sido víctima de un delito sexual. Acudieron unos agentes de Policía Nacional a los que la menor les explicó lo sucedido y esa misma noche fue explorada en el hospital del SAS en Jerez por una ginecóloga y un médico forense. Esa noche fue detenido Manuel C.H.