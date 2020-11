La situación que se está viviendo en el hospital de Jerez en este último mes, con el creciente número de contagios por Covid, y la tensión a la que están sometidos sus trabajadores ante esta circunstancia, desemboca en historias como la que ha denunciado la familia de una paciente que fue confundida con otra durante varias horas.

Francisco Candón, uno de sus familiares, asegura que “mi tía, con 81 años y diversas patologías, ingresó en el hospital por urgencias el pasado lunes y tras hacerle pruebas, le diagnosticaron como positivo y la mandaron para casa aislada”.

Sin embargo, a los pocos días, concretamente el miércoles, “se le complicó la cosa y al empezar a tener diarrea y fiebre, volvió al hospital, y quedó en observación a la espera de que la pasaran a planta covid para quedar ingresada pues tenía neumonía”.

La sorpresa llegó el jueves cuando mientras la mujer esperaba una llamada para subir a planta “llegaron, le pusieron un pijama, la sentaron en una silla de ruedas y la metieron en una ambulancia. ‘La vamos a llevar a su casa’, le dijeron”.

Pilar, que así se llama la paciente, y que era positivo por Covid, se da cuenta mientras está subida a la ambulancia que “el conductor, en vez de ir hacia su domicilio, porque ella vive en Federico Mayo, circula por la zona norte de Jerez, la parte de Hipercor”.

"'Josefa, la vamos a llevar a su casa'. Pero si yo no me llamo Josefa, me llamo Pilar'"

‘¿Dónde me lleva?’, pregunta en ese momento la paciente, asustada por todo lo que estaba aconteciendo, a lo que el conductor de la ambulancia le responde: ‘Josefa vamos para su casa’. ¿Pero si yo no me llamo Josefa, me llamo Pilar?”, responde la señora, que al ver la situación comienza a ponerse nerviosa hasta entrar en un estado de ansidad notable, entre otras cosas porque “por mucho que le decía al chófer, éste hacía caso omiso”.

“Menos mal que llevaba un teléfono móvil y decidió llamar a su hijo, y éste, al ver el estado de nervios en el que está la madre le dice que le pase el móvil al conductor para explicarle la situación”.

Finalmente, el conductor habla con el hijo y éste le dice que “es P.M. y que no puede ir para su casa porque estaba ingresada esperando que la pasasen a planta porque tiene Covid”.

“Por fin accede a ir al hospital donde comprueban la metedura de pata y piden disculpas a la familia”, concluye. “No entiendo cómo puede pasar esto, menos mal que llevaba móvil, si no, fíjate la que se podría haber liado porque además mi tía era positivo”.