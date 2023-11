Convocada la Junta de Seguridad Local para el 12 de diciembre

El teniente de alcaldesa de Seguridad, José Ignacio Martínez ha anunciado que la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha convocado para el próximo 12 de diciembre la Junta Local de Seguridad, cumpliendo así su compromiso de convocar este órgano de manera ordinaria, con independencia de las ocasiones extraordinarias que requiera, algo que no era lo habitual estos años atrás.

Esta reunión ordinaria refleja el interés del Gobierno de la ciudad por la seguridad de la ciudad, uno de los objetivos prioritarios desde el primer día y en el que se han dado importantes pasos en estos meses. Esta convocatoria tiene como objetivo analizar los datos reales de estos últimos meses, mejorar la coordinación de los cuerpos y fuerzas de seguridad y seguir tomando medidas encaminadas a una ciudad más segura.

Al respecto, el teniente de alcaldesa de Seguridad ha vuelto a subrayar que “seguiremos trabajando con mano firme organizando medidas efectivas y escuchando y reuniéndonos con los agentes, con sus representantes sindicatos, con los mandos, con los vecinos o los comerciantes en las diferentes mesas técnicas donde se ponen de manifiesto las mejoras en seguridad, debido, principalmente, a la estrecha colaboración entre las policías Nacional y Local”.

“No podemos negar la existencia de problemas, como durante años hicieron los socialistas que incluso se negaron a debatir sobre seguridad en el Pleno vetando las propuestas del PP, pero no es verdad que haya aumentado, y eso, lo comprobamos en las distintas mesas”, ha subrayado el teniente de alcaldesa, quien, al mismo tiempo, ha manifestado que “creemos que vamos por buen camino y así vamos a seguir, porque estamos seguros de conseguir nuestro objetivo, que no es otro, que una ciudad segura”.

También ha asegurado que el Gobierno de Jerez apuesta por “la colaboración llevada a cabo entre Policía Local y Cuerpo Nacional de Policía que está suponiendo ganar en eficacia y contar con más presencia uniformada, por la que este Gobierno seguirá apostando”.

Ha aprovechado la ocasión para reiterar la exigencia al Gobierno de España de la necesidad de dotar de más agentes de Policía Nacional y más medios a la ciudad para poder tener mejores resultados en materia de seguridad.

“La seguridad es, está siendo y será una de las prioridades del Gobierno y una preocupación, en la que estamos trabajando mano con mano todos los Cuerpos de Seguridad, porque no sirve de nada negar su existencia. Estamos tomando el pulso en las mesas técnicas con vecinos y comerciantes y creo que vamos por el buen camino”, ha concluido el teniente de alcaldesa.

Respecto al tema de la quema de contenedores ha manifestado que “hay que ser prudentes para no crear un efecto llamada. La Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía, que el cuerpo competente, es el que sigue investigando y estamos en estrecho contacto con ellos. Está claro que son actos vandálicos, que esperamos acaben con la detención de los culpables pero que lamentablemente padecemos”.

Según la estadística que aporta el Servicio de Medio Ambiente, al mes se queman una media de 15 contenedores y al año entre 180 a 200. El coste de estos contenedores es de 1.400 euros los de carga lateral y unos 400 euros los de carga trasera. “Es un tema serio de seguridad que la noche del miércoles no llegó a más por la rápida intervención de los bomberos y policías. Y pedimos al portavoz del principal grupo de la oposición prudencia antes estos hechos, que también se producían cuando ellos gobernaron. Sólo el año pasado se registraron en la zona de Chapín la quema de unos 20 contenedores una sola noche”.