Cospedal se reúne en Jerez con afiliados

La ex ministra de Defensa y candidata a la presidencia del PP nacional, María Dolores de Cospedal, mantendrá mañana miércoles 27 un encuentro con afiliados en Jerez. Será en la sede local del partido en la calle Larga a partir de las 12 de la mañana. Hay que recordar que tras la marcha de Mariano Rajoy son siete los candidatos que optan a presidir el PP: Cospedal; la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría; ex vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado; el secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales del partido, José Ramón García Hernández; el ex ministro de Exteriores José Manuel García-Margallo; el ex dirigente de NNGG de la Comunidad Valenciana José Luis Bayo; y el concejal de La Font de Figuera (Valencia), Elio Cabanes.