Critican al PP por "utilizar el desempleo y la pandemia como arma política"

Como cada inicio de mes llegan los datos del desempleo en nuestra ciudad y como cada inicio de mes, "el PP de Saldaña los utiliza para atacar al Gobierno municipal, demostrando así que carecen del necesario decoro político y que no tienen inconveniente alguno en intentar manipular a la opinión pública mintiendo en los medios de comunicación", apuntan desde el PSOE.

"Son lamentables las declaraciones del concejal del PP de Saldaña Ignacio Martínez en las que responsabiliza al Gobierno municipal de la reciente subida del desempleo. Este concejal parece olvidar que las competencias en políticas activas de empleo para reducir las cifras del paro son de la Junta de Andalucía cuyo máximo responsable es su compañero Juan Manuel Moreno Bonilla. Olvida el concejal Martínez que el Ayuntamiento de Jerez no tiene competencias en políticas activas de empleo y a pesar de ello, sigue destinando recursos materiales y humanos en iniciativas que ayuden a reducir el desempleo".

"Y también -añaden- parece olvidar el impacto económico, social y laboral de la epidemia de Covid-19, un impacto al que el Ayuntamiento de Jerez está haciendo frente con recursos propios, mientras que la ayuda de la Junta de Andalucía brilla por su escasez y en ocasiones, por su ausencia".

Desde el PSOE de Jerez "queremos recordarle al señor Martínez que el gobierno municipal que preside nuestra compañera Mamen Sánchez, antes y durante esta pandemia, ha seguido poniendo en marcha Planes de Empleo, los planes ERACI y EPES además de incrementar la contratación de obra pública en nuestro municipio. Se han firmado convenios con la hostelería, con el sector del comercio, con el taxi y con el mundo de la cultura, para que los emprendedores y autónomos tengan la coyuntura más favorable a la hora de afrontar las consecuencias económicas de la pandemia de Covid-19".

"Y si al PP de Saldaña se le olvida o no quieren reconocer la gestión del gobierno municipal de nuestra ciudad, al PSOE de Jerez no se le olvida que la respuesta de la Junta de Andalucía en materia de empleo en Jerez, hasta el momento es inexistente, no está ni se le espera, como en muchas otros escenarios de lucha contra la epidemia. El gobierno de Moreno Bonilla en la Junta de Andalucía no ha sabido ir más allá de las campañas de marketing y el desvío de atención atacando a los Ayuntamientos y al Gobierno de España incluso en aquellas áreas, como en el caso del Empleo, que son competencia exclusiva de la propia Junta de Andalucía".

Desde el PSOE de Jerez recuerdan a los concejales del PP de Saldaña: "27.000 desempleados. Esa es la cifra del desempleo que había en Jerez antes del inicio de la pandemia en marzo de 2020. Una cifra que jamás conoció Jerez durante los años del gobierno municipal de Pelayo y Saldaña, años en los que el desempleo crecía al mismo ritmo que se incrementaban los recortes en políticas sociales, la destrucción de empleo público y el abaratamiento del despido gracias a las reformas de Rajoy".

Desde el PSOE de Jerez "apoyamos las iniciativas que nuestros compañeros y compañeras del Gobierno municipal están poniendo en marcha para lograr la reactivación económica de Jerez y la reducción del desempleo. Políticas de inversión pública reales, que generan licitaciones, contratos y puestos de trabajo. El gobierno municipal del PSOE de Jerez seguirá impulsando dichas políticas, mientras que el PP de Saldaña seguirá culpando a otros de sus fracasos al frente de la Junta de Andalucía o frivolizando con iniciativas fantasmas y “chiringuitos” on-line".