Critican que el PSOE no haya presentado aún el Plan Director para Asta Regia

Desde el PP critican que en septiembre de 2020, "el PSOE de Mamen Sánchez anunció que “en las próximas semanas” estaría listo el Plan Director del Yacimiento de Asta Regia. Pero fue mentira. En febrero de 2021, el PSOE de Mamen Sánchez presentó un avance del Plan Especial anunciando que en abril se haría la presentación pública de ese Plan Especial ya terminado y su aprobación en Junta de Gobierno y en mayo período de información pública y aportaciones. Pero fue mentira".

"Estamos a mitad de junio y no hay rastro del Plan Especial al que se comprometió el PSOE de Mamen Sánchez para poder comenzar a trabajar en el importante proyecto de Asta Regia". Por eso, desde el PP, su concejal Rosario Marín ha lamentado que el Gobierno socialista de Mamen Sánchez haya "aparcado este Plan Especial para un yacimiento que está llamado a convertirse en un gran recurso histórico, cultural, educativo y turístico de Jerez y del conjunto de la provincia".

Los populares critican que el PSOE de Mamen Sánchez no haya presentado aún el Plan Especial de Asta Regia demostrando así no sólo que "sus anuncios y promesas no eran ciertos sino su incapacidad y desinterés por este importante yacimiento arqueológico".

Por último, Marín ha resaltado el compromiso y trabajo realizado desde la Universidad de Cádiz para sacar adelante este trabajo que contrasta con el "absoluto vacío en la gestión del PSOE".