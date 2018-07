Cs dice que el PSOE "ha mostrado un espectáculo bochornoso"

"Lo que estamos viendo es la punta del iceberg del gran problema que tiene nuestro Ayuntamiento". Así comenzó ayer el portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs), Carlos Pérez, su comparecencia en la que manifestó "la incapacidad de gestionar los recursos humanos que tiene la alcaldesa Mamen Sánchez y su equipo de gobierno".

El edil quiso mostrar su indignación "ante el espectáculo bochornoso", que tanto "la alcaldesa como el resto del gobierno local están dando de Jerez no sólo a nivel local sino también a nivel nacional, siendo nuevamente noticia por los elevados sueldos que tienen personal del Ayuntamiento muy cercano al PSOE". "Como hemos dicho el PSOE ha mostrado un espectáculo bochornoso. Y no contento con ello, lo que ha hecho la alcaldesa es lanzar una cortina de humo como hace siempre limitándose a comparar las nóminas actuales con las nóminas de legislaturas anteriores", expuso el portavoz, Desde Cs quisieron dejar claro que "nosotros creemos que Jerez y los jerezanos no se merecen esto, se merecen mucha mayor transparencia y explicaciones mucho más convincentes".

Ciudadanos subraya que "los jerezanos se merecen mucha más transparencia"

"Todo esto, lo que nos hace ver es que continua la guerra de trincheras en el barro entre el PP y el PSOE, que permanentemente están mirándose los unos a los otros en lugar de ver los problemas reales de la ciudad", subrayó Pérez.

Desde Ciudadanos afirmaron que "la alcaldesa está recogiendo lo que ha sembrado durante esta legislatura. La alcaldesa ha sembrado numerosas promesas incumplidas y ahora está recogiendo sus frutos, denuncias y malestar de los trabajadores y de los ciudadanos".

El concejal de Cs remarcó que toda esta situación "se ha originado ante la falta de gestión que en materia de recursos humanos está demostrando el gobierno local". Como ejemplo el líder de la formación naranja enumeró "las modificaciones arbitrarias de la RPT, la imposición de cuadros horarios del personal municipal, el hecho de no cubrir bajas como ejemplo en la oficina de atención al ciudadano y además las denuncias que en materia de seguridad que han llevado a cabo tanto el personal del centro social de la zona sur como el Sindicato Independiente de Policía".

"Este caos actual en el que está sumido el Ayuntamiento se veía venir, sobre todo, cuando lo primero que hace al llegar al gobierno es desmantelar un gabinete jurídico interno por razones meramente políticas", declaró Pérez. "Lo que ha conseguido es generar incertidumbre, como ya hizo asustando a las empresas por la subida del IAE, en los propios empleados del Ayuntamiento. Ha sembrado un ambiente contaminado generando desconfianza entre los trabajadores municipales y aumentando el mal clima laboral que ya dejó el PP desde que ejecutó su ERE improcedente", añadió el portavoz de Cs.

Pérez continuó exponiendo que "con este caldo de cultivo de las promesas incumplidas del gobierno de Mamen Sánchez que a nadie se le olvide que prometió readmitir a los afectados del ERE, prometió también 23 autobuses nuevos en 2017 y no los tenemos, un plan director en 2015 para el centro y no lo tenemos, disminuir el periodo medio de pago a proveedores y ha hecho lo contrario, aumentar los días".

Ante este panorama, el portavoz de Ciudadanos dejó claro que "con todas las promesas incumplidas, con el personal desmotivado y asustado y con la manifiesta incapacidad de gestionar que tiene este Ayuntamiento va a ser muy complicado que Jerez salga de la situación en la que se encuentra actualmente".

"Desde Cs no estamos dispuestos a que la plantilla municipal sea gestionada a base de sentencias, denuncias y recursos en los tribunales", señaló Pérez, añadiendo que "no vamos a dejar de reivindicar cualquier asunto relacionado con la vulneración de los derechos de los trabajadores".

Por ello, desde Cs Jerez registraron una propuesta muy concreta a través de la cual quieren conocer cuántos procesos judiciales en materia de recursos humanos tiene abierto el gobierno local, cuántos de ellos están iniciados por personal municipal y cuántos por sus representantes sindicales.

Para concluir, Pérez subrayó que "la apuesta de Cs respecto a la gestión de los recurso humanos del Ayuntamiento pasa por motivar, consensuar, formar y escuchar al personal. Negociar no es una opción sino obligación".