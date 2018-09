Cs denuncia que "no se puede velar por la seguridad de los jerezanos con 3 motocicletas"

"La seguridad de los ciudadanos debe ser un asunto prioritario para el gobierno local" y así lo trasladó el portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs), Carlos Pérez, días atrás en el transcurso de una reunión mantenida con representantes del Sindicato Independiente de la Policía (SIP).

Tras varios encuentros durante la legislatura con este colectivo "la falta de efectivos sigue siendo una de sus principales demandas". "Para Ciudadanos no es admisible que una ciudad con más de 200.000 habitantes no cuente con el número adecuado de policías para toda la ciudad", declaró Pérez, quien añadió que actualmente, y según informaron al concejal desde el SIP, "Jerez cuenta con 281 efectivos siendo cero la tasa de reposición. Una cifra que puede verse mermada si no se convocan plazas para cubrir las vacantes por jubilación".

El SIP traslada a Cs su temor de que los chalecos "no pueda proteger" al personal

Además de la carencia de personal, los representantes del SIP también pusieron de manifiesto la falta de motocicletas. "No se puede velar por la seguridad de los jerezanos si contamos con tan sólo 3 motocicletas para todo el término municipal", denunció Pérez, indicando que "para Jerez, y tal como apuntan desde el SIP, serían necesarias 14 motocicletas".

Otro de los asuntos en el que Cs quiso mostrar su preocupación es la efectividad de los chalecos antibalas que recientemente han adquirido por parte del gobierno local. Los representantes del SIP manifestaron a Pérez -según un comunicado de Cs- que "no contamos con las garantías de que nos pueda proteger en el caso de ser agredidos por arma blanca o punzones, ya que en la etiqueta no refleja que los chalecos estén homologados para este tipo de armas".

El representante de la formación naranja les mostró su preocupación por este tema, y sobre todo, por el número de incidentes que se pueden acometer en la ciudad con el uso de este tipo de armas. Por ello desde Ciudadanos "preguntaremos al delegado de seguridad -la formación lo llevó ayer a pleno- sobre este tema para que aclare públicamente por qué desde el gobierno local no han solicitado el certificado que lo acredite para poderlos devolver al no cumplir con la homologación pertinente".