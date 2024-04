Cuarenta años de vida en las cofradías

CUARENTA años dan para mucho en cualquier parcela de la sociedad jerezana. Ortega y Gasset dijo que las corridas de toros eran el mejor reflejo, precisamente, de la sociedad española. El filósofo español quizá no tuvo la fortuna de conocer a las cofradías en general y a las jerezanas en particular. Podría haber dicho lo mismo refiriéndose a las corporaciones nazarenas. Si el mundo cambia en cuarenta años, las cofradías no van a ser menos. Si hace casi medio siglo los viejos cofrades que ya tenían el billete de ida al otro mundo hubieran visto lo que las cofradías son ahora, parafrasearían el político Alfonso Guerra cuando dijo aquello de que “a España no la va a conocer ni la madre que la parió”. Mucho ha sido el cambio y poco el espacio para hacer un recorrido.

Tras cuarenta años de páginas cofrades en Diario de Jerez, menos el paso de la Piedad y algunas otras joyas más que son imperecederas, todo ha dado un golpe de timón. De treinta cofradías en el año 1984 hemos pasado a las cuarenta y seis actuales, contando con la Entrega de Guadalcacín. De un Martes Santo con tres cofradías y solo palio llegamos a una jornada con siete cofradías en las calles jerezanas. De haber sido una Diócesis casi de estreno, con un primer obispo que presidía la Seo a cuatro prelados que han pastoreado esta grey de Asidonia-Jerez. De cofradías donde abundaban los gladiolos en las esquinas y todo se tapaba con flores, hemos pasado a exornos florales naturalistas y minimalistas. De cartas que llegaban a los buzones para comunicarse con los hermanos, a mensajes a través de listas de difusión en las aplicaciones de los móviles inteligentes. De ser cofrades tabernarios para rajar de aquella junta de gobierno, a poner un comentario en las redes sociales desde el sofá de casa. De cuadrillas profesionales, a mucha afición de los jóvenes por sacar los pasos. Y así podríamos seguir citando la calidad de las bandas de música tras los pasos, la estética en las formas de vestir a las dolorosas, un acercamiento a la seriedad en la calle y mucho más. Por tanto, en contra de lo que se pudiera pensar sobre si las cofradías son entes que no cambian y que se aferran a la tradición, mucho tendríamos que dudar puesto que los resultados están ahí.

Todo ello lo ha traído los avatares del paso del tiempo, las visiones distintas de las cosas, los relevos generacionales con nuevos gustos y, también, el paso de los obispos. Si el siempre recordado don Rafael Bellido mantuvo con mando y báculo a las cofradías en su sitio, llegó después don Juan del Río y abrió los brazos, pero sin dejarse avasallar. Eran los mimbres con los que contaba el prelado onubense. Mazuelos fue cofrade a su manera y le tocó erigir con el título de hermandades a muchas agrupaciones parroquiales. Algunas decretadas por él y otras como herencia que recibía de don Juan. Actualmente, Rico Pavés ve en las cofradías una herramienta indispensable “para que los católicos no perdamos nuestra identidad”, sentenciaba en una reciente entrevista para este periódico. Cuatro formas distintas de atender a la grey porque cada obispo implanta su forma de gobernar la Iglesia local o diocesana.

Como telón de fondo y teniendo en cuenta que ha sido lo que más ha evolucionado, tendríamos que acudir a la famosa carrera oficial. Una de las más largas de toda Andalucía y siempre sometida a cambios —algunos más traumáticos que otros— y que han sido material para debatir y escribir desde que en su día se moviera lo que probablemente estaba bien puesto: La Rotonda de los Casinos. El primer cambio fue la ampliación del trazado de la Rotonda a Cristina. Fue de la mano del recordado José Alfonso Reimóndez ‘Lete’ como presidente, que dio el paso cuando vio unanimidad en el pleno de hermanos mayores, aguantando las presiones políticas del Consistorio de aquella época. El segundo cambio fue al Mamelón, a continuación, se metió la tijera en la parte final llevando la carrera por Arenal para quitarla de Consistorio y la plaza Asunción. Tras una polémica tribuna en la zona del Marqués de Domecq, el final de esta itinerante carrera se fue a la plaza Aladro, titulándose como la ‘carrera del Tigre’ por haber un conocido establecimiento hostelero con ese nombre en la esquina entre Aladro y Eguiluz. Por la parte final se volvió a Consistorio y a Asunción.

Pero en el fondo de todas estas modificaciones, el fin no era otro que el recaudatorio. Con más carrera oficial, más palcos. Y con más palcos más abonados y, por tanto, más dinero a repartir. De los 350 palcos en el año 1984, hemos llegado a la nada despreciable cifra de 1.350 palcos en la actualidad. Eso sí, ha ido creciendo la nómina de hermandades y finalmente el cuento de la lechera, en cierta forma, se rompió.

Hacer un repaso de todo lo ocurrido en cuarenta años sería prácticamente imposible a no ser que tuviera a mi disposición todas las páginas de este suplemento que el lector tiene ahora. Pero sí es posible detenerse en los puntos más importantes de los últimos diez. En estos últimos años de vida en la ciudad y lo que significan sus cofradías —el estamento con más fuerza social en la ciudad— nos encontramos con un eje fundamental: la pandemia. La incidencia del Covid-19 ha sido brutal en las hermandades. Dos años, dos, sin procesiones en las calles. Hubo muchos jerezanos que sentenciaron algo más grave: dos años sin Semana Santa. El maldito confinamiento hizo imposible que las procesiones salieran con total normalidad. Años 2020 y 2021. La primera fue en su totalidad. Todos en casa al explotar la pandemia apenas unos días antes del Domingo de Ramos. La de 2021, con importantes veneraciones en los templos. Pero fue una Semana Santa con mascarillas y separación de las personas. Con mucho gel higiénico para las manos y con pocos abrazos. No cabe duda de que el coronavirus incidió profundamente en las cofradías. Las tesorerías se fueron a pique y los palcos no se pusieron a disposición de los abonados. Ingresos cero. Para colmo de males, por estas fechas, el Gobierno central pedía el IVA de alquiler de los palcos. Cuestión que se encuentra todavía en el aire y que está en los tribunales. Por tanto, la situación de algunas corporaciones llegó a ser caótica.

Afortunadamente, en el año 2022, volvieron las procesiones a las calles. En Semana Santa y fuera de la misma. La huella dejada por la pandemia todavía se nota en las cofradías si tenemos en cuenta que, de un reparto sustancioso, el consejo, actualmente, ha bajado bastante el dinero a disposición de las hermandades y cofradías que forman parte de la Unión de Hermandades de Jerez. Pero la capacidad de adaptación de las hermandades parece no tener límites y todas aguantaron el desafío como Dios le dio a entender.

Y no solamente aguantar el chaparrón, sino que las hermandades fueron grandes catalizadores de la solidaridad con los más necesitados. A través de una iniciativa llamada ‘Costaleros por sus mayores’, fueron cientos de cofrades los que se pusieron manos a la obra para llevar todo lo necesario a las personas de más edad que, atenazadas por el virus, fueron atendidas por los cofrades en una actividad que sorprendió a toda la sociedad jerezana. Mientras todos guardábamos el confinamiento, ellos se jugaban la vida para que no faltase nada en cada casa necesitada de ayuda.

Han sido años de pocos estrenos, algo que todavía sigue marcando el día a día de algunas corporaciones que, con lo dispuesto, no se llega para grandes alaracas. Y por si todo fuese malo, habría que añadir la subida generalizada de los precios para iniciar cualquier proyecto.

Pero sin duda alguna lo más triste fue ver las calles vacías de la ciudad un Jueves Santo. Con comercios cerrados y bares con los barriles de cerveza vacíos. Fueron dos Semanas Santas para tirar de vídeos de cofradías, de madrugadas llorando con el pijama puesto mientras solo tenías el recuerdo de la recogía de la hermandad, a esa misma hora, con dos pastillas de carbón e incienso para sofocar la pena. Dos años que marcaron también un antes y un después en las corporaciones nazarenas.

El obispo Mazuelos Pérez, antes de su nueva singladura en Canarias, decretó la Coronación Canónica de la Virgen de la Estrella. Hecho que tuvo lugar el pasado año de 2023. La devoción a la Virgen de la Estrella ha ido superándose gracias a este hecho histórico que tuvo su momento más importante cuando don José Rico Pavés, subía al altar improvisado en la Catedral jerezana, para colocar la nueva presea a la bellísima imagen de la Estrella. La historia siempre responde ante un hecho objetivo. Y es que grandes han sido los servicios prestados a la ciudad por parte de la comunidad de los hermanos de la San Juan Bautista de la Salle a la Iglesia diocesana, que, de esta forma, agradecía con la Coronación Canónica a la Patrona del espíritu lasaliano. Con la Estrella, en estos cuarenta años de historia de las hermandades, habría que anotar las que tuvieron lugar con María Santísima de la Concepción, María Santísima del Valle y Nuestra Señora de la Esperanza de la Yedra.

Otro hito importante ha sido la llegada de una cofradía nacida en la entidad local de Guadalcacín hasta los tuétanos de la ciudad de Jerez. La estación de penitencia más larga de España. Más de diez kilómetros de recorrido, saliendo pasados unos minutos de las doce de la mañana para recogerse poco antes de las tres de la madrugada. La llegada de la Hermandad de la Entrega es también el reflejo del poder y el querer. Humanamente hablando, no tiene sentido aguantar tantas horas de pie por parte de los nazarenos ni portando un paso por carreteras locales. Es la fuerza de la fe la que mantiene este movimiento que quiere posicionarse para siempre en uno de los días de la Semana Santa.

Y como algo reseñable en la parte de la balanza que indica lo negativo, hacer mención a un año como este de 2024 pasará a la historia al no poderse lucir las cofradías en las calles de la ciudad. Habría que remontarse muchas décadas para encontrar una Semana Santa tan pasada por agua como la recientemente vivida. Algo insólito. Domingo de Ramos, Jueves Santo y Madrugada quedaron en blanco mientras que los restantes días salieron algunas y tuvieron muchos problemas para sortear las continuas lluvias acaecidas esos días. Tanto es así que el problema de la sequía parece tomar un buen rumbo tras los muchos litros concentrados en los días de la Semana Mayor. A pesar de grandes mojadas y lluvias vividas en los últimos cuarenta años, nunca se ha visto una climatología tan adversa en los días santos. Los antecedentes, por poner un ejemplo en año anterior, 2023, fueron mucho más positivos viviéndose ese año una Semana Santa limpia de lluvias y posibilitando que las cofradías pudieran salir con total tranquilidad a hacer sus estaciones de penitencia.

En definitiva, han sido cuarenta años de evolución. La gran fuerza vertebradora de las hermandades se puede comprobar, actualmente, en la gran cantidad de juventud que mueve en sus nóminas. Los jóvenes, tan cercanos a las nuevas tecnologías y al disfrute del momento, en un porcentaje alto, están comprometidos con las hermandades. Unos por la afición a sacar pasos, otros por cuidar de la liturgia, aquellos con los grupos de caridad. El caso es que este gran potencial debería de ser tema de reflexión entre las hermandades. Saber encauzar, formar y enriquecer a todo ese grueso joven que, en algunas hermandades, se muestran hasta con presencia en los cortejos llevando presidencia y banderín joven como una seña de identidad.

La procesión magna del año 2000, la recuperación del Sábado Santo con procesiones por segundo año consecutivo, la presencia cada vez más importante de las mujeres en las hermandades —con la importante presencia de una mujer para exaltar a la Semana Santa de Jerez en el pregón, la perfección en la estética, las nuevas hermandades creadas en los barrios y en parroquias necesitadas de fieles, las continuas procesiones durante todo el año y muchos puntos más, hablan de estos cuarenta años y como las cofradías son entes vivos y no aislados. Que a nadie le quepa duda de que hay vida por delante. Y que dentro de otros cuarenta años ya no estaremos como para escribir en otro suplemento. Pero alguno bueno lo hará que narrará cómo la evolución prosigue manteniendo a las corporaciones nazarenas en constante cambio como un bien social para la ciudad.