Cuaresma, Luis Cruz, Valdés Leal…

Alfa: James Hilton, en su novela ‘Horizontes perdidos’, creó y recreó una tierra de felicidad permanente -al estilo de la mítica utopía del Himalaya- a la que denominó Shangri-La. En sus transgresoras y sanadoras páginas todos los que allí habitan son prácticamente inmortales. Pero no obstante -si repasamos su dramatis personae- ninguno posee el (interplanetario) elixir de la eterna juventud. Quizá porque -¡craso error del hombre postmoderno!- no debamos concebir la eterna… sino la constante -¡estado mental siempre: predisposición hacia el carpe diem!- juventud. Viene a cuento y a colación este -voladizo y no volandero- introito a resultas del inicio de la cuenta atrás, de la impaciente desmedida del almanaque a ojos vistas de los católicos: la Santa Cuaresma.

El Miércoles de Ceniza nos propina un sopapo electrizante en la mejilla menos irredenta. Ya he comentando e incluso escrito por activa y por pasiva que -con solución de continuidad además: marciare, non marcire: avanzar, no pudrirse- nos sumergimos de rondón en el diccionario de sinónimos de la vanagloria, de la megalomanía, de las leyes de cartón mojado del yoísmo. Sin embargo -¡zasca en el cogote!- la imposición de la ceniza nos recuerda que el hombre es frágil, rompible, quebradizo, finito, tierra en potencia. “Si al final seremos tierra nada más”, cantaba Victoria Abril en la melodía de cabecera de la recordada teleserie ‘La barraca’. En la horizontalidad del Miércoles de Ceniza subyace la verticalidad de la reinterpretación del tiempo. Tempus fugit. Porque el tiempo es el breviario del abrir y cerrar de ojos.

El minutero de Valdés Leal. In ictu oculi. Puro Ovidio: “El tiempo corre, y silenciosamente envejecemos, mientras los días huyen sin que ningún freno los detenga”. Puro Plutarco: “Tener tiempo es el bien más preciado para quien aspira a grandes cosas”. Puro Oscar Wilde: “Cada instante que pasa nos arrebata un trozo de rostro”. A veces, por veces, a menudo nos creemos -al desgaire- los dioses del Olimpo de nuestro derredor. Superhombres de agua destilada al fin y a la postre. Sobreviene la Cuaresma acunando y acuñando sus enseñanzas poliédricas. Y su único mandamiento. La cruz en la frente es el imprimátur del Génesis (Cap.3, Vers. 19). Memento, homo, quia pulvis es et in pulverem revertitis”.

Beta: Acabo de leer una frase de Luis Cruz de Sola que es el catón puro, el Evangelio sin dobles interpretaciones, la Biblia en su suprema actualización del convulso siglo XXI. Dice el destacadísimo cofrade de San Miguel y asimismo de la Semana Santa de Jerez: “Algo que no es verdad, aunque se repita millones de veces, sigue siendo algo que no es verdad”. ¡Para quitarse el sombrero! ¡Una máxima, un aforismo, un antología de dictado único, un postulado, una premisa, una deontología de carácter preventivo, un código de honor, un pacto de sangre!

Gamma: ¿Qué diantres subyace bajo las ínfulas del a veces autocomplaciente mundo de las hermandades para que –como un velocípedo del calendario- prejubilemos a cofrades válidos y harto necesarios a tenor de los tiempos que corren? Cristianos a capite at calcem, de la cabeza a los pies, experimentados y nunca expedientados, diáfanos como la tersura de Cristo Rey, estos maduros en la Fe parecen abruptamente relegados a los cuarteles de invierno. A una retirada anticipada. A un finiquito forzoso o forzado. A una despedida nunca a la francesa.

Para mí tengo que el Jerez cofrade sufre de una desbandada de gente de bien de dorada edad. ¿En qué medida influye que cualquier decisión como dirigente los coloque en la punta de la picota del digital insulto pueril, de la descalificación sobredimensionada, del toma y daca del escarnio en la red de redes cuando, al margen de cofrades, son señores de pulcra imagen pública, respetables trabajadores de su empresa, honrados padres de familia y católicos sin veleidades? ¿Se retiran los válidos -con uve- de nuestras Hermandades por culpa de los balidos -con be- que también son okupas intrusos de las mismas