Cuartillos celebra su conversión en pedanía "y reivindica el Plan Especial que no llega"

Los vecinos de Cuartillos, con su delegado de alcaldía, José Barriga, celebraron el pasado martes una asamblea para conocer la situación en la que se encuentra la, por ahora, barriada rural. La asamblea trató sobre la recién aprobada moción en el pleno sobre la conversión de Cuartillos en pedanía, la situación actual sobre el Plan Especial y la creación de una oficina de atención al ciudadano. Los representantes de Adelante Jerez, Raúl Ruiz-Berdejo y Ángel Cardiel, acompañaron a José Barriga en dicha asamblea para explicar de primera mano a los allí presentes en qué situación se encuentra el Plan Especial y la aprobación de la conversión de Cuartillos en pedanía, que se aprobó en pleno por unanimidad a propuesta del grupo municipal Adelante Jerez.

Ángel Cardiel, coportavoz del Grupo Municipal Adelante Jerez, explicó detalladamente a los vecinos el proceso sobre la aprobación de la conversión de Cuartillos en pedanía y cuáles habían sido las dificultades con las que Adelante Jerez se había encontrado por parte del Gobierno. “Aún así, hemos insistido mucho porque era una reivindicación vecinal que venía desde hace mucho tiempo atrás y pese a no ser gobierno hemos conseguido justicia para Cuartillos”, aseguró Cardiel. Además, detalló que está en marcha, porque así se ha incluido entre las propuestas de Adelante Jerez al presupuesto municipal, la creación de la oficina de atención al ciudadano en la pedanía. De este modo, tanto los vecinos de Cuartillos como los de toda la zona rural tendrán el Ayuntamiento más cerca para realizar cualquier trámite administrativo sin tener que desplazarse hasta Jerez.

Por su parte, Raúl Ruiz-Berdejo, portavoz del Grupo Municipal Adelante Jerez, argumentó que “sin vosotros no habría sido posible. Sin el trabajo incansable de Pepe Barriga, sin vuestra lucha continúa y sin vuestras firmas no habríamos conseguido nada. Porque nosotros somos vuestra voz y vuestra herramienta en el pleno”. Al respecto de la conversión de la barriada rural en pedanía, Ruiz-Berdejo explicó que Cuartillos a partir de ahora tendrá la autonomía y la soberanía que venía reivindicando, si bien “no es posible actualmente la constitución de Cuartillos en ELA porque la ley no lo permite, con la conversión en pedanía se hace justicia y hemos conseguido que podáis tener más soberanía y podáis decidir los asuntos del interés general de vuestro pueblo en junta vecinal, que tendrá correa directa con el Ayuntamiento de Jerez”.

De otra parte, los vecinos se mostraron muy indignados y cansados de que el Plan Especial de Cuartillos siga metido en un cajón mientras la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jerez echan balones fuera e incumplan sus promesas. Adelante Jerez recuerda que tras años de espera la paralización del Plan Especial de Cuartillos, entre promesas electorales y reiteradas peticiones, es lamentable porque los vecinos siguen sin poder regularizar la situación urbanística de sus casas.

Según Raúl Ruiz-Berdejo “acudimos a Cuartillos para compartir con los vecinos el trabajo realizado por Adelante Jerez: la conversión en pedanía que era una reivindicación del pueblo, la creación de una futura oficina de atención al ciudadano en Cuartillos que permita acercar el Ayuntamiento a la zona rural y la gestión de buena parte de los trámites administrativos. Pero también para compartir el trabajo que hemos desarrollado y que seguimos desarrollando para desbloquear el Plan Especial y darle de una vez una solución y una respuesta a los problemas que tienen para regularizar sus viviendas los vecinos de esta pedanía”.