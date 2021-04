El Cupón de la ONCE reparte 350.000 euros en Jerez

El Cupón Diario de la ONCE repartió en Jerez 350.000 euros en 10 cupones premiados con 35.000 euros cada uno en el sorteo del 27 de abril. La vendedora de la ONCE Noelia Vidal González fue quien llevó la ilusión de la ONCE a Jerez, desde su punto de venta situado en la Plaza Esteve número 8, junto al bar La Vega. Noelia comercializa las loterías de la ONCE desde junio de 2018.

Además, el cupón del 27 de abril dejó 315.000 euros en Utrera, por lo que, entre las provincias de Cádiz y Sevilla, ha repartido 665.000 euros. Este cupón, dedicado a la marca 'Calidad Gourmet' de El Ejido, también ha dejado premios en la Comunidad de Madrid, Galicia Extremadura, Canarias y a través de www.juegosonce.es.