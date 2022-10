¿Deben celebrarse más mesas redondas que debatan sobre Jerez como modelo de ciudad?

El turismo es un motor económico que ofrece sus plurales atractivos también endógenos. Bajo ningún concepto el jerezano debe mostrarse ajeno a esta realidad. A menudo interpretamos el concepto turístico como una actividad potencial que pertenece a otros. Sobre todo a la administración pública. Cuando en puridad es una cuestión de tantos que, al cabo, llega a serlo de todos. A todos nos incumbe y a todos nos representa. Turismo también eres tú. Cualquier ciudadano, y no sólo los agentes activos, debe sostener su permanente ideario en calidad ora de anfitrión ora de visitante. Antonio Arcas, experto en la materia, comentó el pasado martes en los Claustros de Santo Domingo que, al arrullo de la planificación turística, solemos olvidar que el futuro también existe. Lo dijo en el marco de una mesa redonda organizada por el Consejo de la Unión de Hermandades bajo el epígrafe común de ciclo cultural ‘Otoño cofrade’.

El turismo construye ciudad y el turismo nos coloca de inmediato en una proyección de ricos perfiles idiosincrásicos. Antonio de María, presidente de Horeca y otro de los integrantes de la mencionada mesa redonda, argumentó que iniciativas como la ideada por el Consejo de cofradías siempre son muy necesarias. Desde esta sección periodística apoyamos de lleno toda propuesta que impulse el debate en torno al turismo. Y no exclusivamente al turismo. Promover es mover al fin y al cabo. Porque incentiva las sinergias entre estamentos que intervienen de modo protagónico. El mundo de la Semana Santa suele suscitar puestas en común al abrigo del potencial turístico que sostiene Jerez como ciudad y como valor tangible e intangible en múltiples aspectos. Jamás ha de confundirse la injerencia del turismo en la espiritualidad de la Semana Mayor. Sería malinterpretar ambas naturalezas: la promocional de la localidad y la tradicional religiosa. Circunstancia que no sucede en ninguno de los casos ni tampoco ocurrirá -más bien todo lo contrario- si se aplican exhaustivas estrategias programáticas turísticas con motivo de la celebración de los días pasionales. Como bien señala Antonio Mariscal, presidente del Clúster Turístico Destino Jerez, el turismo no tiene por qué nunca distorsionar la esencia pasional de la Semana Santa con sus cofradías a pie de calle.

Turismo y cofradías no significan dos potencialidades confrontadas. Craso error si se adoptan como manifestaciones divergentes. La retroalimentación en este sentido también es un hecho diferencial. ¿Deben celebrarse más mesas redondas que debatan sobre Jerez como modelo de ciudad? Taxativamente sí. Y no sólo por las ideas planteadas sino asimismo por las conclusiones y por los retos de futuro que se marcan. O sea: un brainstorming -lluvia de ideas- público y publicado con sus consiguientes compromisos en firme. Mesas redondas monográficas con especialistas en el sector que se aborde. Una sacudida pluripersonal de voces autorizadas. Un estrado de palabras mayores. La especialidad habla desde el ángulo multidisciplinar. La certeza del conocimiento de causa. Mesas redondas, por ejemplo, sobre urbanismo -morfología urbana-, intrahistoria, patrimonio material e inmaterial, economía social, etcétera. Ya aseguró Ruzwana Bashir que “el poder del verdadero debate está en el lenguaje y la honestidad intelectual de los debatientes, junto con el compromiso de los espectadores”.

En la acertada elección de los contertulios estriba la riqueza del resultado -por cierto: en este sentido no cabe más que felicitar al Consejo de la Unión de Hermandades por reunir este martes a los tres Antonios (Arcas, de María y Mariscal) junto a Francisco Camas en una tertulia moderada por el periodista Fran Pereira-. Las aportaciones fueron incesantes -desde el congreso de turismo cofradiero de Mariscal hasta el museo permanente y la escuela de los oficios relacionados con la Semana Santa de Antonio de María, hasta la atinada petición de Camas en cuanto al compromiso de la hostelería para con las cofradías como acción de Responsabilidad Social Corporativa-. De un acto cultural de semejante índole siempre emergen tácticas corporativistas.

Desde el monólogo interior -con pespuntes literarios de indiscutible calidad- el periodista -que Gloria haya- José María Izquierdo creó un modelo de ciudad en su referencial obra ‘Divagando por la ciudad de la gracia’. Pongamos que hablamos de Sevilla. Modelo que se complementó con otro ensayo de semejante cariz firmado por Manuel Chaves Nogales. Del formato de las tertulias, los debates, las mesas redondas también puede realizarse un enriquecedor revisionismo del modelo de ciudad de Jerez. Unificando criterios. En la cultura del diálogo. La ciudad, siempre, con su personalidad tan hermosa y tan genuina.