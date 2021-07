El Defensor del Pueblo pide al Gobierno que permita viajar a España a Esther, la niña congolesa tutelada por un jerezano

El Defensor del Pueblo ha instado a los ministerios de Asuntos Exteriores e Interior a que faciliten el viaje a España de Esther, la hija congoleña del veterinario jerezano Luis Flores, afincado en El Congo, y a quien la administración deniega una visa para poder traerla de visita a España.

El defensor en funciones, Francisco Fernández Marugán, tras analizar la queja de Flores, considera que en el caso de la pequeña, están acreditados los motivos familiares imperativos así como los humanitarios, dos excepciones que establece la norma vigente que restringe la entrada desde determinados países debido a la pandemia.

La denuncia del jerezano ha generado una ola de apoyos por la que se creó días atrás el hastag #visadoparaester, que ya suma más de 50.000 firmas.

El jerezano Luis Flores Girón reside en la República Democrática del Congo desde septiembre de 2016 y trabaja como veterinario jefe y director del programa de formación de veterinarios africanos en el Centro de Rehabilitación de Primates del Lwiro. Su pareja, Oda Feza, es de nacionalidad ruandesa y tienen un hijo hispanoruandés, Antonio, con pasaporte ruandés y español, que nació el 12 de agosto de 2019 en Kigali, y a Esther Bazizinya bajo su tutela porque en RDC no se permiten las adopciones.

Luis quiere viajar con Esther, su pareja y su hijo a España para que conozcan en persona a su familia, para ello pidió un visado Schengen en la Embajada de Bélgica en Kigali, bajo autorización de la Embajada de España en Kinshasa, que le ha sido denegado a la niña. “Parece ser que la tutela que tengo congoleña no la reconoce España, e independientemente de las circunstancias personales y familiares y de la filiación que tenemos con Esther, ella no podría viajar con nosotros a España el próximo mes de agosto incluso siendo un menor tutelado bajo mi custodia”. Algo que Luis no va a permitir: “no pienso dejarla aquí sola”.

Ante tal situación, Luis lo que pide es una visa de visita de tres meses para venir a España. “Necesitamos salir de aquí. Llevamos dos años sin ir, y quiero ir con todos. No pienso dejarla aquí”. Una visa que tampoco se la quieren dar: “quieren que primero vaya a España y presente un exequatur. Yo sólo quiero ir de visita, no vivir en España. Yo vivo aquí”.