El amplio concepto de engullir

Espacio Abierto Jerez ofrecerá este viernes, 10 de noviembre, a las 20,30 horas, la presentación del libro 'Deglución' (Editorial Prima Luce Natus), primera obra de narrativa del jerezano Miguel González Márquez, quien cuenta con un amplio número de publicaciones en el entorno académico y de ensayos.

"Empecé con la narrativa hace unos cinco años y me lancé a publicar este libro animado por personas de mi entorno, buenos lectores, que lo habían leído. Me dijeron ¡adelante! Y esta es mi primera aventura... y no será la última. Ya estoy liado con el siguiente", apunta González.

La deglución es el proceso de ingerir sustancias, véanse alimentos… o no. Este acto es el que unifica cuatro relatos en un mismo plano, el de seres que calman su ansiedad o buscan soluciones en el hecho de ingerir, el de cuerpos y mentes en transformación permanente, casi en mutación. En este libro, los personajes están "muy condicionados por las ingestas de diferente tipo. Todo está muy marcado por el hecho de engullir. Las cuatro historias son independientes pero tienen ese punto en común", explica el autor.

'Deglución', ilustrado también por el autor, es un libro "irreverente" lleno de decadencia cómica y drama social a partes iguales donde el Black Metal, la transexualidad, la violencia, las drogas y el amor romántico, con lo mejor y lo peor del mismo, se entremezclan dando visibilidad a los traumas sociales personales y colectivos de nuestro contexto. Es una mezcla entre realismo mágico y literatura pulp a la andaluza donde muchos lectores encontrarán historias y personajes de su alrededor. Desde mitología jerezana social hasta cierta fantasía, todo ubicado en nuestro contexto. "Algunos personajes le sonarán a la gente de Jerez", adelanta el escritor, que se siente "muy satisfecho, muy contento con el resultado. Me parecen historias divertidas".

'Deglución' es el décimo tercer libro de la editorial y el tercero de la colección narrativa. La obra se podrá adquirir desde este viernes en la sede de la editorial, Espacio Abierto Jerez. "La editorial llegó a mí, casi que me la puso el mundo por delante. Es lo que tiene ser habitante del centro y de un entorno creativo. Jerez me puso por delante a la editorial".

Sobre el autor

Miguel González Márquez (Jerez, 1984). Ensucia papeles con dibujos y letras, investiga, compone y engaña a editores, productores y músicos para embarcarse en historias raras. Licenciado en Historia y Antropología, doctor en Antropología especializado en Urbanismo, cosa que le da de comer. Aficionado a mil cosas, pero sobre todo al vino bueno y el cante rancio. Activista cultural y folclórico. Culo inquieto.

Sobre la editorial

Prima Luce Natus editorial nació en 2018 como proyecto de Espacio Abierto Jerez. Llevan publicados entre tres colecciones, lírica, narrativa y liber, 14 títulos con el que se presenta este viernes y desde sus comienzos su lema o idea fue la misma, dar voz a escritores noveles o consagrados que de alguna manera quieran potenciar la escritura y cultura de nuestra provincia. Sus publicaciones son pausadas ya que se les dedica bastante tiempo en que los libros queden especiales y cuidados, muchos de ellos están ilustrados y además confluyen colaboraciones de varios artistas en un mismo título.