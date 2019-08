La denuncia contra el taxista podría no llegar al Juzgado al vencer el plazo de identificación

“Ni he amenazado a un conductor de VTC, ni estuve el pasado viernes en las inmediaciones de la estación de trenes ni tengo turno de trabajo por las mañanas”. Son palabras del taxista cuyo nombre aparece en la denuncia interpuesta por un conductor de VTC por, según asegura, amenazarle con partirle el coche si sigue prestando servicio en trayectos urbanos.

El taxista, un anterior presidente deTele-Taxi que prefiere que no se publique su nombre y apellidos “para que yo no quede manchado de manera injusta”, asegura que “a fecha de hoy no tengo constancia de denuncia alguna. No sé nada de lo que se me acusa y si ha ocurrido algún hecho como el que se especifica en esa demanda que he leído en la prensa, desde luego no ha sido conmigo. Se han equivocado de taxista si, insisto, el incidente que figura en esa denuncia es verdad que ha sucedido”.

El taxista añade además que su físico “no se corresponde para nada con las características que figuran en la demanda. Mi pelo por ejemplo es moreno, no castaño, como indica el denunciante”.

En cualquier caso, la denuncia parece que quedará en nada y que finalmente ni llegará al Juzgado toda vez que según reza en la propia denuncia si en el plazo de 72 horas la Policía no ha identificado al autor del delito -en la denuncia dice que las características físicas "pudieran corresponder" con las del taxista, sin asegurarlo- “las actuaciones no se remitirán a la autoridad judicial” y por lo tanto no habría juicio rápido, que es lo que está previsto para este tipo de denuncias.

Al no tener constancia el taxista de la denuncia y como ya han pasado más de 72 horas desde las doce del mediodía del pasado viernes, todo parece indicar que la Policía no ve indicios suficientes para confirmar su identificación e implicarle, por lo que al denunciante ya sólo le quedaría la opción de reiterar la denuncia ante la Fiscalía o el Juzgado de Instrucción.