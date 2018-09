Denuncian la desaparición de una joven jerezana de quince años

María Molina García, una joven jerezana de 15 años, desapareció el pasado 11 de septiembre a las 14 horas en la Plaza los Pinos. La adolescente salió del domicilio familiar "por su propio pie", pero su padre, Jose Manuel Molina, asegura que la desaparición de su hija tiene relación con un grupo de etnia gitana. "Nos llamó una gitana desde un número oculto diciendo que la niña estaba bien, que no le iba a pasar nada, que la iban a cuidar. Yo le dije que ella tenía que estar aquí, con su familia, que nos la devolvieran aunque fuese en la puerta de la comisaría", explica Jose Manuel.

A día de hoy, ocho días después de su desaparición, aún se desconoce el paradero de María. Según afirma su padre, la joven no se encuentra en la localidad jerezana. "Puede estar en Madrid, en Huelva, en cualquier parte. De lo que estoy totalmente seguro es de que no está en Jerez. A mi niña se la han llevado fuera. ¿Dónde?, eso es lo que no sabemos".

La familia presentó una denuncia al día siguiente. De inmediato, la Policía Nacional de Jerez ha iniciado una investigación para hallar el paradero de María. Sin embargo, la Policía ha encontrado ciertas dificultades debido al uso de teléfonos desechables que impiden su rastreo, según ha declarado el padre a este medio.

Jose Manuel Molina se siente "desesperado" al no tener noticias de su hija desde hace ocho días. Por ello, pide la máxima difusión de este caso, "por si alguien pudiese conocer o dar alguna pista del paradero de María".