Denuncian el ingreso de mayores sin vacunar en la residencia de Montealto

Familiares de la residencia de mayores de Jerez Domusvi-Montealto han mostrado sus quejas por lo que consideran una "situación complicada y triste". Apuntan que desde dicha residencia, "llevan una política de reducir al máximo el contacto de los familiares. Y, aunque hay que reconocer que durante la primera pandemia todo se hizo muy bien, hubo pocos casos y ningún fallecido, ahora se siguen aplicando las mismas medidas y las circunstancias han cambiado".

A este respecto, uno de los denunciantes e hijo de una residente Marco Espinosa, critica que no se haya realizado "inversión para mejorar la situación, por ejemplo, sigue habiendo sólo dos líneas telefónicas con el exterior y llamar es un infierno, a veces tardan hasta 20 minutos en coger el teléfono. La mayoría de los ancianos no tienen móvil porque padecen algún tipo de demencia y al no haber visitas, los familiares llaman más. Lo lógico era haber habilitado dos líneas más, creo que esta inversión es mínima". Argumenta que, como en otras residencias de la ciudad, "se podrían haber habilitado dos grandes cristaleras, una en el comedor y la otra en la sala de televisión para las visitas, y se negaron a hacerlo. Entonces estaban confinados en la habitación por tanto estos salones estaban vacíos".

"Llevamos -añade- sin ver a mi madre desde principios de noviembre, una barbaridad. Ella tiene un principio de demencia senil y lo está viviendo como un abandono, máxime cuando la única actividad que proponen es ver la televisión y sabe que en otras residencias ya reciben visitas e incluso pueden salir 45 minutos diarios".

Espinosa asegura que quieren cumplir la ley y "no poner en riesgo a nuestros familiares, pero si la inmensa mayoría de los residentes tiene las dos vacunas y han pasado 20 días, ya podríamos visitarlos. La dirección se niega a dar explicaciones, nos veta cuando nos quejamos, y emite comunicados muy escuetos en los que no se informa nada y siempre pide que tengamos paciencia".

Los familiares denuncian además que se están "admitiendo a nuevos residentes sin ser vacunados, sólo por hacer negocio, y eso retrasa aún más que podamos ver a nuestros mayores. La explicación que nos da la dirección tendrá una parte de verdad y otra es totalmente falsa e intenta tapar las deficiencias de su gestión. El director nos dice que todos los trabajadores no están vacunados, también los nuevos residentes y otros que se negaron en su día y ahora sí lo han hecho. ¿Cómo es posible que todos los trabajadores no estén vacunados? Si uno estaba de vacaciones o de baja viene ese día y se vacuna obligatoriamente. Nunca nos informan de datos concretos, de cuántos quedan sin vacunar, y todo lo achacan a la enfermera de enlace del SAS y la epidemióloga. Otras residencias para no paralizar la entrada en la normalidad han conseguido vacunar a todos los trabajadores y no aceptan nuevos residentes sin vacunar".

Critican que "los empleados y la dirección están en una situación de confort sin los familiares, que lógicamente estamos continuamente quejándonos del disfuncionamiento de los distintos servicios. Prácticamente no hay actividades, he preguntado cuántas veces va mi madre semanalmente al gimnasio, cuántas veces toma el sol, está en silla de ruedas y la tienen que llevar porque no tiene fuerza en las manos para ser autónoma. Nunca responden y si insistes, te vetan", cuenta Espinosa.

Por su parte, desde la empresa Domusvi apuntan que la residencia "se encuentra todavía en periodo de vacunación, siguiendo el criterio epidemiológico establecido en el BOJA del 11/1, y se espera que las visitas se retomen el 10 de marzo”.