Denuncian una plaga de ratas y cucarachas en La Asunción en Jerez

“Es una historia interminable, pero sin final feliz”, declara la portavoz de Adelante Andalucía en Jerez, Elena Zurita, y añade que es "denigrante e intolerable la situación que están viviendo en la barriada de La Asunción de Jerez, especialmente en las calles Nuestra Señora del Recuerdo y en calle Guía, donde se han abandonado útiles y material de obras desde hace meses, que están produciendo un problema de plagas de ratas y cucarachas, y que el vecindario ya no puede aguantar más”.

Según Zurita, “es dantesco lo que están viviendo en esta barriada de nuestra ciudad, y es vergonzoso que la alcaldesa García-Pelayo no dé la cara ni haya mediado ya con la Junta de Andalucía para garantizar la seguridad y salubridad de habitabilidad de este barrio tan señero de Jerez. A los vecinos les gustaría verla pasear por estas calles llenas de ratas cualquier día de estos, y que viera cómo tienen que vivir gracias a la dejadez del actual gobierno del Partido Popular, sin olvidar al anterior de Mamen Sánchez del PSOE". Hay que recordar que desde Adelante Andalucía pidieron las dimisiones del anterior concejal de urbanismo José Antonio Díaz y de la actual concejal, Belén de la Cuadra.

Zurita añade, que a todo esto se suma, que los vecinos denuncian que han comprobado que "existen expedientes que recogen trabajos cobrados y no realizados, y que ascienden a cifras de hasta doce mil euros por expediente en algunos casos, o cómo se ha cobrado un servicio de Prevención de Riesgos Laborales y que no se ha llegado a realizar en ningún momento el trabajo facturado, y que sin embargo aparecen como realizado en los expedientes. O cómo la anterior dirección facultativa les dijo que ya no eran necesarios los equipos de protección para los trabajadores, así como los baños y lugares donde cambiarse, por lo que los trabajadores pasaron a hacer sus necesidades en la misma calle".

Por ello, Adelante Andalucía se suma a la petición de la Asociación de Vecinos de La Asunción en que se haga de una vez "la auditoría que prometieron hace ya un mes, que tiene como fecha tope el 30 de junio, y de la que no se tiene ningún conocimiento".

Con las obras hoy en día paralizadas y la empresa constructora que no responde a las llamadas de la asociación de vecinos, desde Adelante reiteran “la mediación urgente de la alcaldesa García-Pelayo, que dé la cara, tal como en su día se paseaba por el barrio para apuntarse el tanto que la rehabilitación era gracias a ella y al gobierno de Moreno Bonilla. Que se hagan cargo de las plagas para que el vecindario pueda abrir sus ventanas tranquilamente, que retiren el material, que medien con la constructora y, por supuesto, que arreglen los destrozos de la vía pública".

Y en respuesta a la señora consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, los vecinos le trasladan a la portavoz de la formación Andalucista de izquierda, Elena Zurita, “que no es cierto que estén en continua comunicación con la dirección facultativa, Ayuntamiento y Consejería, ni es cierto que tengan programada ninguna acción para solventar la actual situación. Y que, de hecho, las obras no están activas, ni se ha garantizado por escrito que este grupo de vecinos vayan a tener que devolver el dinero de la subvención”.