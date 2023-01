Denuncian "problemas de inclusión" para retomar sus estudios en la UCA

Juan Diosdado es diplomado en Trabajo Social desde 2005. Antes había comenzado a estudiar Químicas en la Universidad de Cádiz, concretamente en Puerto Real, un grado que optó por aparcar en su momento pero que ahora, tras completar entonces tres cursos, pretende recuperar.

Sin embargo, sus intentos por conseguir retomar los estudios están siendo complicados. Así lo ha denunciado a este Diario, buscando así una solución a una situación que considera "injusta".

Juan es sordo postlocutivo, es decir, una persona que perdió la audición después de adquirir el habla. Además, tiene "una válvula de drenaje ventricular por una hidrocefalias post meningilítica", una situación que en los últimos años le ha reducido la movilidad "porque antes andaba y podía incluso conducir, pero ya no, ahora sólo ando unos 20 minutos al día con un andador para que los pies no se me hinchen", reconoce.

El motivo de su denuncia es que tras "ponerme en contacto con la Universidad de Cádiz para preguntar cuántas asignaturas me restan para finalizar la carrera, me dicen que tengo que desplazarme hasta la secretaría del Campus de la Facultad de Ciencias que está en Puerto Real".

"Contesté diciendo la imposibilidad de desplazarme por mis problemas de salud y les planteé si en Jerez se podía hacer algo en el campus, pero no me han contestado. Es muy triste que tanto hablar de inclusión y tengamos que pasar por esta situación".