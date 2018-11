Despedidos en el ERE del Ayuntamiento reclaman el abono de la paga extra de 2012

Trabajadores despedidos en el ERE del Ayuntamiento reclaman al Ayuntamiento el abono del resto de la paga extraordinaria de 2012, una cantidad que ronda los 400 euros por ex empleado tras un primer ingreso del 30% a principios de año. Cabe recordar que esta paga fue retirada a todos los empleados públicos por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, permitiéndose posteriormente que las Administraciones Públicas las pudieran abonar siempre que cumplieran con la estabilidad presupuestaria.

El pasado mes de marzo el Ayuntamiento firmó un acuerdo con las secciones sindicales de CCOO y UGT para la devolución del 30% de la paga extraordinaria de diciembre de 2012. Lo ex trabajadores recibieron dicho porcentaje, que se completaría con otro 30% en 2019 y un 40% en 2020. "Se hicieron cuentas, lo nuestro era unos 120.000 euros para todos", relata una afectada, quien añade que "estos porcentajes en un sueldo completo de la plantilla me parece muy bien, pero es que a nosotros lo que nos ha quedado son unos 600 euros y ya nos han pagado un 30%".

"Nos quedarán unos 400 euros, ¿para eso vamos a tener que esperar hasta el 2020? Hay personas que no tienen nada. Ahora vienen las Navidades y hay gente que ya no tiene ayudas y 400 euros vienen muy bien", remarca otra ex empleada. "No vemos justo tener que esperar hasta 2020 por 400 euros, esto es una 'porquería' para el Ayuntamiento. Además, no somos ya parte del Ayuntamiento, ¿por qué no terminamos ya? Es que no lo entiendo, si fuera al menos la paga entera, bueno... Pero por 400 euros no", subraya.

"Se nos están poniendo las mismas condiciones para pagarnos que a las personas que siguen trabajando. Además que fuimos despedidos de las formas que fuimos, esto. Esto para el Ayuntamiento es una miseria, deberían ingresarnos lo que nos queda y cerrar capítulo", solicita.