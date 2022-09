La infancia y su medicación centra el Día Mundial de la Fibrosis Quística

Con motivo del Día Mundial de la Fibrosis Quística, que se conmemora este jueves 8 de septiembre, la Fundación Española de Fibrosis Quística (FuEFQ), la Federación Española de Fibrosis Quística (FEFQ) y la Sociedad Española de FQ (SEFQ) instan al laboratorio Vertex y al Ministerio de Sanidad a llegar a un acuerdo de financiación en la próxima reunión de la CIPM a finales de septiembre, para incluir la indicación pediátrica de Kaftrio en el Sistema Nacional de Salud (SNS) "y no alargar más la espera de 500 niñas y niños con Fibrosis Quística que siguen sufriendo un deterioro irreversible de su salud".

La jerezana Paz Bononato es una 'voz' de la enfermedad. A través de su testimonio muchas familias se han acercado a la fibrosis quística, conociéndola a través de su experiencia y sobre todo compartiendo con ella la lucha por el acceso a los tratamientos. A pesar de que para muchas personas Paz es un referente (tiene mucha actividad en su perfil de Instagram @enpazconlafq), ella subraya que "no me siento referente de nada. De hecho, no paro de repetirlo y más este año. Las redes son un 1% de todo lo que se ve de la vida de una persona. Yo puedo estar contándote que he hecho deporte, pero no te cuento a lo mejor que estoy deprimida por X. Te estoy poniendo un ejemplo. Y menos en esta enfermedad".

"Es tan compleja, que nadie es realmente un referente o ejemplo de nada. Cada uno tiene unos síntomas, un contexto social y lo lleva como buenamente puede. Aunque siempre intento ayudar o ser lazo de unión cuando hay preguntas que no sé responder. Saber que hay otras personas que te entienden y que saben por lo que estás pasando es vital en una enfermedad", añade.

Sobre la inclusión de la indicación pediátrica de Kaftrio en el SNS, Bononato declara que tener este tratamiento para los niños "supone muchas cosas. Por una lado jugar con el futuro de muchos pequeños que podrían evitar que su enfermedad se degenerase. Que no tuviesen que pasar por mucho de lo que hemos pasado los pacientes ya adultos. Se sufre mucho y los padres y familiares también. Es increíble que pudiendo evitarlo, no se hayan tomado medidas".

Sigue la lucha El colectivo de Fibrosis Quística continúa promoviendo la investigación, "ya que todavía existe un 30% de la población con Fibrosis Quística en nuestro país que no puede beneficiarse de ninguno de estos tratamientos moduladores debido a sus mutaciones". Actualmente hay abiertas varias líneas de investigación en busca de un tratamiento efectivo para estas mutaciones, "por lo que se necesita una mayor agilidad en los procesos de aprobación de futuros fármacos, para que todas las personas con FQ que todavía están esperando no sufran retrasos innecesarios que puedan afectar directamente a su salud y supervivencia".

"Por otro lado, creo que es una inversión también. Estos pacientes aunque el tratamiento sea caro, evitarán ingresos, pruebas muy caras, se aliviarían las salas de urgencia, se invertiría menos en otros medicamentos futuros de otras patología que surgen también de la misma enfermedad. Es una inversión y no un gasto. Y menos cuando hablamos de salvar vidas", subraya la jerezana.

¿Cómo recuerda su infancia? "Pues justo el otro día lo pensaba, que dentro de que tenía muchas cosas que hacer que mis compañeros no tenían como era levantarme muy muy temprano para hacer toda mi fisioterapia, o los días de hospital, o muchos días que me quedaba en casa porque estaba mala, con noches muy duras de tos, recuerdo una infancia bastante normal". "Mis padres se han encargado siempre de llevarme a todos lados, de que no dejara nada por hacer. Siempre lo han llevado con la mayor naturalidad posible, y esos es algo que siempre les agradeceré. Por supuesto que ha habido muchos momentos difíciles, porque además es una enfermedad muy difícil de predecir, pero dentro de todo eso, tengo un bonito recuerdo gracias a mis padres, sus cuidados y su cariño", remarca.

A través de su perfil social, Paz recibe muchos mensajes y lo que más se repite en su comunidad es el tema de los moduladores: "Son medicamentos muy nuevos que muchos no pueden recibir por que sus mutaciones son muy raras. ¿Qué pasará con ellos? Yo tomo uno de esos medicamentos pero solo me cubre una mutación, de la otra aún no ha salido nada. Aunque, ojo, doy gracias infinitas por este que he recibido. Otros aún no tienen nada y viven con esa duda y dolor de ver que hay gente que esta volviendo a vivir y mejorando su calidad de vida. Y ya no te digo los padres de estos pacientes… Es duro, pero hay que tener paciencia".

Cada 8 de septiembre los mensajes sobre la enfermedad se duplican, este año más centrado en la infancia, y la jerezana lanza uno a los padres y madres de niños recién nacidos: "El avance en 31 años, los que yo llevo en el mundo, ha sido bestial y seguro que irá a más. Que luchen por darle la mejor calidad de vida, sin olvidar que son niños y que tienen que vivir, ensuciarse, saltar, correr, caerse y levantarse. Que no pueden vivir en una burbuja, que no pueden protegerle de todas las bacterias de su alrededor. Para mí es lo mejor que hicieron mis padres por mí".