Los funcionarios del Ayuntamiento tendrán día libre este viernes

Los funcionarios del Ayuntamiento jerezano no tendrán la obligación de acudir este próximo viernes a su puesto de trabajo. Tal y como se recoge en el último acuerdo regulador de sus condiciones laborales, firmado recientemente entre el gobierno municipal y los sindicatos, podrán disfrutar de un día libre al haberse incluido en el nuevo acuerdo regulador de sus condiciones laborales un día de "convivencia" entre el personal con el objetivo de "mejorar el clima laboral".

Según explicaron fuentes sindicales, con este día no laborable se recupera y regula un permiso que ya disfrutaba el personal municipal los viernes de Feria del Caballo, que a su vez sustituyó años atrás al día de la patrona de los funcionarios de la administración local (22 de mayo, día de Santa Rita). Ahora bien, en este primer año de aplicación de esta nueva medida, este día se ha fijado para el próximo día 10 dado que este año no se ha celebrado la Feria del Caballo debido a la pandemia del coronavirus. De este modo, será un día libre puesto que, a pesar de ser una jornada de "convivencia", no hay actividades previstas en este sentido.

La jornada de convivencia está establecida en el acuerdo regulador para que se celebre un día al año coincidiendo con el viernes de Feria. Sin embargo, dado que en este año no hubo esta fiesta, a lo que se unió que el acuerdo laboral no se firmó hasta junio, se ha fijado para el próximo día 10. No obstante, el acuerdo establece una salvedad para los agentes de la Policía Local que, por sus horarios no puedan ausentarse en su puesto de trabajo, se les incluirá en la bolsa de horas que tienen.

Sin embargo, esta libranza no podrá ser disfrutado por el personal laboral e indefinido del Ayuntamiento, que es mayoría en la plantilla municipal, puesto que no está incluido en su convenio, al menos por el momento. De hecho, así lo ha recalcado la Delegación de Recursos Humanos en un correo electrónico remitido a toda la plantilla en la tarde de este lunes donde aprovechó para volver a cargar contra los sindicatos a los que culpó de la paralización de la negociación del nuevo convenio colectivo de los laborales.

En este sentido, el ejecutivo acusó a los representantes de los trabajadores de que no haya avances en este documento por “defender a una delegada sindical” (se refieren a la trabajadora que ha sido denunciada por un presunto acceso fraudulento a expedientes municipales). En cambio, estos sindicatos cargan contra el gobierno al considerar que está vulnerando el principio de igualdad entre empleados públicos y de tratar de promover la división entre la plantilla.

En el correo enviado por el gobierno local, vuelve a recordar que se han convocado en los últimos meses “13 mesas de negociación” sin que acudieran los representantes sindicales. Hay convocado un nuevo encuentro para el próximo día 16 donde el gobierno confía en que “acudan todos los representantes sindicales a fin de que el personal laboral cuente con su nuevo convenio lo antes posible”.

Al día siguiente del correo electrónico del Ayuntamiento, tres sindicatos (CGT, CSIF y ATMJ) suscribieron un comunicado conjunto donde aludieron al correo emitido por el gobierno señalando que tiene una “redacción extraña” para señalar que el personal funcionario podrá disfrutar de “un día libre”. ¿A qué tienen miedo?. ¿Quizás a generar una desigualdad con los laborales?”, señalaron.

En este sentido, advirtieron de que, con este correo, no se puede “mejorar el clima de trabajo". Acto seguido le reprocharon al ejecutivo: “Este gobierno, para mejorar el clima, lo mejor que pueden hacer es no hacer nada, porque en lo poco que hacen meten la pata. Después de las vacaciones podían haber meditado y buscar el consenso, pero no, vuelven a las andadas, la pelea es su forma de ser”.

Además, las tres formaciones sindicales señalaron: “Los representantes sindicales que firmamos este comunicado, que representamos más del 95% de la plantilla de laborales, le informamos, que no vamos a vender a nuestros compañeros firmando un convenio después de seis años caducado para que, a cambio de unas gafas y del día de viernes de Feria, que este gobierno nos quitó by the face hace dos años, les permitamos que nos puedan cambiar los horarios, las jornadas, el lugar de trabajo e incluso ponernos a trabajar los fines de semana dentro de nuestro turno, cuestión que la posibilita la actual redacción del artículo 6 del actual acuerdo de funcionarios”.

Por último, los tres sindicatos afirmaron que el pasado 30 de julio enviaron un correo donde mostraban su intención de volver a la mesa de negociación “tras haber saldado la deuda que mantenía este Ayuntamiento con la plantilla municipal”, en referencia a la paga extra de 2012. Hasta ese momento, el personal municipal aún no había percibido un 40% de la remuneración pendiente.