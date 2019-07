Díaz pide a Saldaña que deje “en paz” a Pilar Sánchez

En el último pleno municipal, el portavoz del PP, Antonio Saldaña, deslizó que familiares de la ex alcaldesa Pilar Sánchez obtuvieron supuestamente beneficios por su cargo e, incluso, aseguró que su hijo había sido contratado en Ikea.

Preguntado por este asunto, el edil de Urbanismo, José Antonio Díaz, ha sido tajante: “A la señora Pilar Sánchez creo que hay que dejarla después de 9 años fuera de la política, ella ya ha pagado por lo que se la condenó y hay que dejarla en paz. No puede ser Pilar Sánchez el comodín de Saldaña cuando él tiene un problema”.

En este sentido, ha calificado de “deleznable que utilice esas afirmaciones, acusaciones muy graves y que, por tanto, tendrá que demostrar. Lo que no vale es hacer acusaciones gratuitas. No son justas y no son ciertas”. “Espero que Sánchez tome las medidas oportunas porque creo que en política no se puede utilizar a las familias”, ha recalcado.

Por todo ello, ha acusado a Saldaña de estar “perdiendo el norte” y ha negado que algún familiar de Sánchez haya sido contratado en Ikea. Por último, ha traslado su “apoyo absoluto a Pilar Sánchez”.