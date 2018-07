Dolores de Cospedal arrasa en Jerez

María Dolores de Cospedal arrasó en Jerez. Más del 75% de los militantes inscritos en el proceso de primarias apostó por la secretaria general del partido (128 votos concretamente, según el recuento que aún no se había hecho oficial al cierre de esta edición). En cambio, los precandidatos más votados a nivel nacional -tanto Soraya Sáenz de Santamaría como Pablo Casado- quedaron muy lejos de la ex ministra de Defensa. Casado fue el segundo más votado pero con apenas 20 votos y la tercera fue Soraya Sáenz de Santamaría, con 13. En cuanto al resto de precandidatos, José Ramón García Hernández obtuvo cuatro votos y José Manuel García Margallo, dos. Hubo un voto en blanco. El porcentaje de participación rondó el 80% (había 213 militantes inscritos). Se da la circunstancia de que el 68% de los votos recibidos por María Dolores de Cospedal en la provincia se contabilizaron en Jerez, un hecho que evidencia que la militancia local se ha distanciado del posicionamiento que han tenido el resto de populares tanto en la provincia como en Andalucía donde obtuvo más votos la ex vicepresidenta del Gobierno central.

Según lo apuntado por fuentes del partido, la jornada de votación transcurrió en la sede del PP, ubicada en el céntrico edificio Maravillas, sin incidencias. Las urnas se abrieron a las nueve y media de la mañana y los primeros en votar fueron el candidato a la Alcaldía y secretario provincial del partido, Antonio Saldaña, y la presidenta local, María José García-Pelayo.