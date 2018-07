Domingo de compras en los comercios de JerezEl Ayuntamiento y Saint-Gobain ultiman las bases del Concurso de Ideas

Pese a que no es lo habitual, ayer abrieron gran parte de los comercios y grandes superficies de la ciudad -en la imagen, Área Sur-. Se trata de un fin de semana especial en el que se permite la apertura de los establecimientos con motivo del inicio de las rebajas de verano. No obstante, no se registraron grandes aglomeraciones ya que este año muchos comercios han adelantado las ofertas al viernes 29 de junio.

El Ayuntamiento y la empresa Saint Gobain están ultimando de las bases del Concurso de Ideas que promueve esa entidad para impulsar la reordenación urbanística del sector que actualmente se encuentra ocupado por la antigua fábrica de Botellas. El delegado de Urbanismo, Francisco Camas, ha venido manteniendo reuniones con responsables de esa empresa para perfilar estos contenidos, que se presentarán en próximas fechas. El edil socialista ha valorado de forma positiva esta iniciativa, "que permitirá abrir un abanico de posibilidades para elegir la mejor propuesta destinada a la ordenación de esta zona, convertida en un área de oportunidades, con una ubicación estratégica, buenas comunicaciones y un alto nivel de servicios". Camas ha explicado que desde el gobierno municipal "venimos trabajando conjuntamente desde hace meses con Saint Gobain para dar la mejor solución a estos suelos, con propuestas realistas y acordes con el modelo de ciudad actual".

En este sentido, ha hecho referencia a las declaraciones recientes del Partido Popular, a través de su portavoz, Antonio Saldaña, en las que propone determinados usos y condiciones para estos suelos, subrayando que "las medidas que proponen, tales como combinar el uso residencial con la actividad económica o establecer un número mínimo de vivienda protegida ya las admite el Plan General para ese ámbito de manera específica y, además, curiosamente, en la misma proporción y cuantificación que dice el PP, por lo que se nota que se han leído la ficha urbanística del PGOU, de lo cual nos congratulamos, aunque no están inventando nada nuevo".

Asimismo, el delegado Francisco Camas ha recordado al Partido Popular que "se trata de un ámbito privado, y por tanto es absolutamente falso que desde la administración o desde un partido político se pueda obligar a los propietarios de un determinado suelo a implantar en él a empresas específicas, sin caer con ello en graves irregularidades".