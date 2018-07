Dudas entre los hosteleros

La noticia recibida en la noche del pasado jueves procedente de Curtidores, sobre lo que va a suponer una modificación evidente en la carrera oficial de la próxima Semana Santa 2019, no sólo no ha dejado indiferentes a los cofrades jerezanos, sino que también ha causado mella en los negocios hosteleros de la ciudad. Algunos afectados y otros beneficiados, al menos a priori.

La nueva carrera oficial dejará de ubicar palcos en Aladro, Cristina y el tramo de calle Larga hasta la Rotonda, dónde se encuentran varios negocios hosteleros que se nutrían económicamente del paso de las cofradías.

"Afectar va a afectar, igual no va a ser", cuenta Andrés, gerente del Bar Cristina. Cristina es una de las zonas afectadas en principio por la retirada de palcos de su zona, aunque el final de Porvera y el inicio de Puerta de Sevilla no queda lejos, ni mucho menos.

Andrés explica que su bar tiene una clientela que va a seguir yendo igualmente, "pero antes había una gran masa de personas pasando continuamente y ahora vendrán, se tomarán un café y se marcharán", relata.

Y es que, si un cambio afecta negativamente a un negocio, también repercute en sus empleados, ya que "todos los años en Semana Santa contratábamos a cinco personas, la próxima es una incógnita", afirma, "debido a que no sabemos si meter a más gente o menos". Esto se traduce en una posible menor contratación de personal, ya que el cambio genera serias dudas en los negocios hosteleros. "Yo lo prefiero como estaba antes", concluye.

En Aladro, ya antigua entrada a carrera oficial, la película se repite. El dueño del bar Tigre se muestra desconcertado sobre lo que pasará la próxima Semana Santa, aunque no se muestra tan negativo. "Yo siempre he dicho que una semana al año no me va a dar o quitar de comer, pero lo que es seguro es que la tranquilidad durante esa semana será mucho mayor y eso repercutirá en una menor clientela y en menos ingresos, lógicamente", explica.

Este negocio colocaba sus sillas detrás de los palcos del inicio de Aladro y las personas reservaban sus mesas para ver las cofradías pasar. De hecho, "desde las dos de la tarde ya había gente sentada que aprovechaba para comer y esperar las cofradías, pero en este sentido poco puedo hacer, es lo que han decidido los hermanos mayores", cuenta el hostelero de este bar de Aladro.

En Porvera, que hay varios negocios hosteleros en ambas aceras, la preocupación es distinta. En un primer momento, se podría pensar que para estos bares este cambio de ubicación de palcos les vendría de perlas para sus negocios, aunque igualmente sienten una gran preocupación e incertidumbre precisamente sobre la ubicación exacta de estos palcos de Porvera. Así se muestra la gerente del bar Porvera 31, a la que la motivación por este cambio es superada por la preocupación. "Podría haber empezado un poco más adelante de la calle", dice.

Y es que esta inquietud viene fundamentada principalmente por sus terrazas, ya que "son mi principal fuente de ingresos", cuenta esta hostelera. "Si los palcos ocupan parte de la acera y el hueco restante es para el tránsito de personas ¿dónde coloco mis mesas?", se pregunta. Por este motivo, este negocio, como todos los de Porvera, se encuentran a la espera de la noticia que explique cómo van a ser colocados los palcos, al menos en esta calle.

Es el mismo caso del Bar Chiquitito, situado también en Porvera, frente al Colegio San José. Su dueño confirma lo mismo que la anterior: "Lo negativo de este cambio sería que no pudiera colocar mi terraza, porque al no haber espacio dentro del bar es mi única fuente de ingresos. Llevo muchos años aquí y estoy adaptado a lo que había, pero al ser el primer año de esta carrera oficial es una incertidumbre todo".

Este hostelero confirma que la acera tiene ocho metros. "Sitio hay para colocar ambas cosas, a mí no me importa echar más atrás mis mesas, por lo que en principio, salvando ese problema, bien. Tendría un mayor beneficio por la gran cantidad de personas que pasarían", afirma.

La variedad de opiniones es evidente. En 'Maskpintxos', situado en la ya famosa plaza del Banco, no ven con buenos ojos el tránsito de las cofradías por la zona. El problema no es el espacio de sus terrazas, sino que "hasta ahora, los clientes venían a beber o comer algo, así despejaban de la zona de palcos, y se volvían a ir. Este cambio puede significar que una persona con un refresco que se pida, pueda estar sentado hasta que pase la última cofradía. Es decir, reducimos los beneficios porque no podemos levantar a ese cliente y no se puede sentar nadie más", explica. "Preferiríamos que se quedase como estaba, sinceramente".

Y si esto no fuese suficiente, puede surgir un nuevo problema distinto al de los hosteleros, que es el del Colegio San José, situado en pleno comienzo de la carrera oficial, y dónde el montaje de los palcos semanas antes puede afectar negativamente al espacio. Aunque esto aún es una hipótesis que para corroborarla habrá que esperar a febrero.