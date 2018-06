Duras críticas de la oposición al gobierno municipal por el retraso del presupuesto

"Cada día que pasa, Mamen Sánchez va demostrando que no tiene credibilidad ninguna y que lo que ella antes llamaba defensa de los intereses de Jerez no era más que una confrontación política interesada basada en engañar a los jerezanos por encima de todo". Así de tajante se ha mostrado el concejal popular Jaime Espinar señalando como ejemplo la postura municipal en cuanto al presupuesto del Ayuntamiento. "Mamen Sánchez lleva semanas denunciando que el PP tenía secuestrado el presupuesto municipal en el Ministerio de Hacienda. Qué curioso -añade Espinar-, que más de 20 días después de que el Ministerio y el Gobierno lo tenga el PSOE, ya no exista secuestro ni mala intención política, sino que ahora los técnicos son los 'malos'". Para el edil "no es de recibo que la alcaldesa culpe ahora a los técnicos, que son los mismos que antes, cuando bajo el Gobierno del PP no paraba de gritar que todo era una estrategia del PP contra Jerez. Pues una vez más, pone en evidencia el PP, el PSOE de Mamen Sánchez se descubre sus mentiras". Por ello, añade que el PP de Jerez "lleva mucho tiempo alertando de que Mamen Sánchez y el PSOE sólo pretendían engañar a los jerezanos con las cuentas municipales y ella sola ha caído en su propia trampa". Por eso, desde el PP preguntan a la alcaldesa "por qué tras la moción de censura dijo que en una semana estaría listo el presupuesto y aún ni está ni se le espera; que aclare por qué antes era una decisión política y ahora es de los técnicos. Es de justicia que la alcaldesa explique a los jerezanos sus mentiras y sus engaños y solicita que publique cuáles son las recomendaciones que, ahora, le vuelve a hacer el Ministerio de Hacienda para dar el visto bueno al presupuesto".

El PP no ha sido la única formación que ha preguntado por el presupuesto. También el portavoz de Ciudadanos Jerez, Carlos Pérez, ha señalado que "a julio de 2018 nos sigue preocupando la ausencia de información de este Ayuntamiento con respecto al presupuesto de este año". Pérez ha recordado que "hace unos meses ya se aprobó el presupuesto con nuestro voto en contra y la abstención del PP, porque reiteramos que no es nuestro proyecto y porque la alcaldesa nos ha demostrado que no podemos confiar en ella". Para el líder de la formación naranja "es inaceptable que en la fecha en la que nos encontramos la oposición no sepa absolutamente nada del informe de alegaciones que ha enviado Hacienda al Ayuntamiento para modificar ese presupuesto inicial".

"Nosotros estamos muy preocupados por la ausencia absoluta de proyecto", ha manifestado el portavoz insistiendo que "nosotros lo que creemos es que Jerez no tiene solución con Mamen Sánchez, pero sí con un proyecto nuevo, regenerador, de consenso y que venga a renovar las estructuras de la administración local como es Ciudadanos".

"El problema de toda esta situación es tener una alcaldesa que lleva tres años intentando apagar incendios soplando, y lo único que está consiguiendo es avivar y empeorar la situación", ha expuesto el portavoz de Ciudadanos finalizando su intervención dejando claro "que la legislatura se está agotando para el PSOE y a estas alturas los ciudadanos de Jerez están ya cansados de la pérdida de tiempo que el gobierno local está demostrando con su gestión".