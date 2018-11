El PP reclama que el edificio de Las Caballerizas sirva de impulso a pymes y autónomos

El portavoz y candidato del PP, Antonio Saldaña, ha recordado hoy que el destino del edificio de Las Caballerizas, de Zona Franca, debe ser el de impulso de instalación de negocios de autónomos y pequeñas y medianas empresas en pleno centro de Jerez.

Y es que Saldaña remarca que ésta era la idea inicial de este edificio empresarial puesto en marcha por Zona Franca y no el que la nueva dirección del PSOE ha anunciado de propiciar "un arrendamiento único por la totalidad del inmueble, muy alejado de la esencia de ese centro de negocios".

Las Caballerizas, añade Saldaña, es una oportunidad para, desde la gestión pública de Zona Franca, "permitir y propiciar que profesionales, autónomos y pymes puedan instalar o crear su negocio, en condiciones razonables", en un sitio tan importante como el centro histórico de Jerez.

Del mismo modo, el PP ha mostrado su sorpresa por que el PSOE de Mamen Sánchez haya permitido que Zona Franca haga esto "ya que los más de 700 metros cuadrados de este edificio de negocios es ideal para parcelar y dividir en oficinas".

El candidato del PP apuesta porque Las Caballerizas sea "un impulso, un motor en pleno corazón de Jerez. Que Zona Franca ahora, con el PSOE, lance una oferta pública de arrendamiento por la totalidad del edificio no es más que un símbolo de que Zona Franca quiere irse de Jerez y no quiere gestionar el edificio, sino que está buscando que alguien se quede con la totalidad y quite una entidad pública, como es Zona Franca, de la gestión del edificio de negocios".

Por último, Saldaña insiste en que el Partido Popular va a solicitar que Zona Franca se implique en el desarrollo económico de Jerez como ya hizo en su anterior etapa gestionada por el Partido Popular.