Un grito de auxilio, una llamada a la cordura. Así transmite Claudia Hidalgo lo que está viviendo junto a su padre Eduardo desde que hace unos días ingresó en una clínica de Sanlúcar.

Eduardo Aranyó, de 58 años y coordinador provincial de Pacma, sufre una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) desde hace cuatro años y está pendiente de un trasplante de pulmón. Su hija cuenta que la pasada semana tuvo una crisis en su casa de Sanlúcar, donde vive, y empezó a tener dolor estomacal que a su vez le provocaba problemas para respirar.

“Asustado llamó al 061 que le llevó en ambulancia al hospital Virgen del Camino de Sanlúcar, donde permanece ingresado, a pesar de que él pidió que fuera ingresado en el hospital de Jerez, donde tiene su historial y lo han visto siempre los especialistas”, relata Claudia.

En Sanlúcar permaneció durante varios días en la UCE (Unidad de Cuidados Especiales), y hace tres fue trasladado a la planta. “Estamos en un pasillo con pacientes de coronavirus. Abro mi puerta y la puerta de enfrente es de una persona con positivo en Covid-19. ¿Esto es normal?”, denuncia Claudia, quien añade que “ambos somos personas de alto riesgo por problemas pulmonares crónicos demostrables”.

“Hemos pedido el traslado al hospital de Jerez, pero nos lo han negado en la oficina de admisiones. Mi padre es paciente de Jerez desde hace años, yo, su cuidadora vivo en Jerez, pero nos rechazan porque están desbordados por el coronavirus y que todo está muy dispersado. ¿Qué pasa con los pacientes crónicos? ¿Ya no importan? ¿Qué pasa con los pacientes que hasta hace dos semanas estaban ingresados en Jerez?”, denuncia Claudia.

Hidalgo detalla los motivos por los que su padre debería trasladarse a Jerez: el equipo jerezano de neumologos “conoce a mi padre y cómo tratarlo. Aquí no tienen ni siquiera su historial clínico”; en el hospital Virgen del Camino “no hay equipo especializado en neumología, por lo que no ha sido tratado por ningún neumologo. Le niegan el uso de la máquina de respiración VMNI, que es la que vuestro equipo –se dirige al hospital de Jerez– utilizaba con él, por sus óptimos resultados y mejoría en su salud”.

La hija de Eduardo pide “por favor el traslado a Jerez. Lo que estamos viviendo no es justo”. Explica además que se ha asesorado con abogados y le han trasladado que “siendo su cuidadora de Jerez, estando el historial clínico en el hospital de Jerez y sus médicos también en este centro hospitalario, tiene todos los derechos para que se autorice el traslado”.

Fuentes del hospital responden que "se valoró el caso en el hospital de Jerez y con criterio clínico se decidió que puede seguir recibiendo su asistencia habitual en Sanlúcar donde, por supuesto, el equipo que lo atienda conoce sus datos y su historial".