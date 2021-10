De Grumete a Capitana.

En este primer número del Suplemento de Educación del presente curso escolar (que todo parece indicar que será mi último como docente tras 35 años de ejercicio directo) no tengo mejor referencia que la de nuestra querida Ana Guzmán, tristemente desaparecida hace apenas unos días.

Ana perteneció a la comunidad "colomita" desde su etapa como alumna hasta su jubilación como profesora de Latín y directora del instituto 'Padre Luis Coloma' de Jerez, buque insignia de la travesía educativa de gran arraigo y proyección europea, centro pionero de innumerables iniciativas experimentales sin perder de vista el estudio de su dilatada y significativa historia. De ahí el dibujo que realicé cuando se jubiló representándola como "capitana del barco navegando con el impulso de las olas del mar y las fuerzas del viento que empujaba las velas formadas por los nombres de quienes conformábamos el claustro del profesorado en aquel momento y el personal no docente".

Haber compartido la Latinidad y las Humanidades de Domingo Aguilar de Miguel, de Laureano Plaza, de Juan Cienfuegos,...marca y potencia la personalidad inteligente y dicharachera.

Con su peculiar carácter y su inquietud permanente me animó a impartir en el instituto 'Coloma', como una especie de avanzadilla hace muchos años, materias como Imagen/Vídeo, DAO (Diseño Asistido por Ordenador),...¿verdad Mane Aguilar, Daniel Sánchez López, Víctor Herrero, Tamara Piña, Dani Llamas, Marcelo Gálvez, Jesús Pacheco,…? Nos permitió participar en un montón de proyectos de innovación y colaboración del tipo UNESCO, premios nacionales, en el Parlamento Europeo,… gracias también a compañeras como Pilar Sánchez Colldefors y Esperanza Cebrián, Mª Dolores Rodríguez Doblas o Miguel Hernández y muchas otras individualidades que consiguieron una gran apuesta colectiva por el compromiso educativo de mayor nivel.

Generaciones enteras, como el caso de los hermanos Kuwilsky, los Salido, los Igeño Cano…e, incluso, Giles Guzmán y suma y sigue, participaron de las aventuras que 'el Instituto' promovía o albergaba.

Por eso Ana protestó cuando la redactora Pilar Nieto publicó en este mismo Suplemento que "el Coloma era el más antiguo..." ¿Antiguo? Será Moderno, Vanguardista,...La antigüedad de sus orígenes (1838) argumentaba Ana que no debía confundirse con su carácter y planteamiento carismático. Como en su propio caso, la formación y la trayectoria convertían al instituto en una institución Clásica, no desfasada, dinámica y no anclada en un pasado que constituía una herencia cultural y académica no un lastre coercitivo.

Ana defendía sin cortapisas a su plantilla, su familia,…Para entender su capacidad organizativa solamente era necesario verla manejar con tanta soltura aquellos enormes tableros de corcho con chinchetas para hacer los horarios con miles de papelitos de colores que representaban grupos, materias, profesorado...Te decía: "Tú eres el verde claro y tienes que dar Dibujo Técnico en 2º el miércoles a 3ª hora..." y si pretendías cambiar algo inmediatamente se ponía en marcha el efecto dominó que ella manejaba con inusitada lucidez a pesar de sus millones de probabilidades y consecuencias, mucho antes (y me atrevería a decir que mucho mejor) de la aparición de los programas de ordenador para la elaboración de la planificación horaria.

Nos dijeron que se llegó a manejar su nombre como Delegada Provincial de Educación. Su capacidad negociadora y reivindicativa hubiese aportado mucho, aunque ya lo hacía de manera contundente desde su puesto de trabajo (el ‘Coloma’ nunca ha sido un instituto al uso y así lo sigue demostrando actualmente).

Un ejemplo de arrojo, desparpajo y valoración de posibilidades que nos hizo libres a la vez que responsables, nos inculcó el respeto sin renunciar a la disidencia.

Siempre crítica y con aportaciones singulares, ahora participaría activamente dando su opinión sobre los cambios en la Legislación Educativa relativos a la 'LOMLOE', que se anuncian como novedades, pero que en realidad son reinterpretaciones o arrepentimientos, reorganizaciones o replanteamientos similares a lo ya implantado, algo parecido a la continuada inestabilidad contrastada que nos acompaña de manera habitual en diferentes etapas y en distintas épocas.

Alma Mater, en definitiva.