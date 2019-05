La delegación territorial de Educación mandará en los próximos días a técnicos al IES Álvar Núñez para abordar el tema de la climatización de las aulas. Al menos eso es lo que se ha trasladado al Ampa desde la dirección del centro, que en estos casos, como bien indicaron en la jornada del pasado martes desde la Junta, es quien debe servir de enlace entre la administración y los padres.

Como se publicó en la edición de ayer, el Ampa había mostrado su malestar con la Junta después de no poder instalar ventiladores, costeados por los propios padres y madres, en la última planta del edificio.

Teóricamente, en los próximos días tienen previsto acudir al instituto los técnicos, si bien, desde el Ampa no se descarta contratar a profesionales para que lleven a cabo esta tarea, sobre todo si las temperaturas continúan siendo tan altas en los próximos días, como apuntan las previsiones, ya que por encima de todo está la salud de los alumnos.

Desde la Flampa se criticaba ayer la postura de la propia administración. “El otro día el consejero Javier Imbroda hablaba del papel de las ampas en un pacto por la educación, y ahora, en una comunicación que se envía desde el Ampa no se le contesta y se hace a la dirección del centro. Realmente no sé qué rol quieren darnos a las ampas, no se aclaran”.

Mientras todo esto ocurre, sobre todo si tenemos en cuenta que las temperaturas van a ir al alza, la Consejería de Educación trabaja ya en la propuesta de ley para mejorar las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces, que fue aprobada a principios de este mes de mayo en el Parlamento con 97 votos a favor (PSOE, PP y Ciudadanos) y doce en contra de los parlamentarios de Vox.