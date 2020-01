Educar rompiendo barreras

Apenas han pasado unos minutos de las diez de la mañana y la clase de cuarto B del colegio Marianistas sigue con atención las explicaciones de su profesora Teresa Márquez. Es su último día de prácticas, y después de casi un trimestre completo, toca decir adiós. “Llegué el 15 de octubre y se me ha pasado el tiempo volando”, explica.

No es la única docente en prácticas que en estos días acumula experiencia en los centros educativos de la ciudad, pero sí la única invidente. Porque Teresa, como ella misma reconoce, sólo ve “algunos colores y las luces, pero no me puedo valer por sí misma”. Sin embargo, su amor y su firme convencimiento en ser docente ha superado cualquier barrera.

“A los tres años mis padres me llevaron al médico porque siempre estaba en el suelo, y les dijeron, después de muchas pruebas, que tenía un tumor. Me operaron y ya empecé a perder visión”, cuenta gran naturalidad.

“A los siete años se reprodujo el tumor y tuvieron que volver a operarme, perdiendo un poco más de mi vista, pero todavía entonces me podía defender sola. Desde los 16, tras otra operación de lo mismo, no puedo ver y ya no dependo de mí misma”, relata.

Su falta de visión, no obstante, la suple con un entusiasmo fuera de toda duda, y sobre todo con pasión, algo que le ha hecho ganarse el respeto, la admiración y el cariño de todos los niños de cuarto de Primaria del colegio Nuestra Señora del Pilar.

“Nos hemos tenido que adaptar a su ritmo, pero nos ha hecho valorar muchas cosas, sobre todo lo importante que es la vista, al menos los niños lo han captado rápidamente”, asegura Virginia del Puerto, la maestra que durante los últimos tres meses ha sido su mano derecha.

Teresa nació en Rota, aunque estudió Bachillerato en el Pilar, “por eso quería hacer las prácticas aquí, me hacía ilusión”. Es su segundo año de prácticas, ya que estudia 4º de Ciencias de la Educación en Puerto Real, y el pasado año “ya estuve en mi colegio de toda la vida, Pozo Nuevo”.

“A pesar de lo complicado que es este centro, porque es muy grande-explica Virginia- ha sabido adaptarse a la perfección, porque va de un lado a otro por sí misma”, destaca.

Su caso y ese desafío a cualquier barrera no es sólo digno de ejemplo, sino que demuestra las dificultades que tienen las personas con discapacidad visual en su día a día. Cuenta Teresa que los propios libros de texto “no vienen traducidos a braille, y lo normal es que tarden tres meses. Sólo vienen traducidas las medicinas y el arroz Brillante ”, explica.

Su conexión con el alumnado se aprecia en cada gesto hacia ella por parte de estudiantes que aún no han cumplido los 10 años y que incluso a la hora de llevar a cabo determinadas tareas, como escribir en la pizarra, le ayudan desde el pupitre.

“Teresa se está especializando en educación especial y tiene gran feeling con el alumnado, de hecho algunos de ellos han cambiado desde que está ella”, recalca la tutora.

Todos quieren despedirse, e incluso por momentos, algunos alumnos de clases contiguas se acercan a mostrarle su cariño. “Le hemos preparado un libro con dedicatorias para que no se olvide de nosotros”, exclaman desde el pupitre algunos de estos pequeños, cuyos emotivos textos terminan por sacar las lágrimas a Virginia y Teresa, que también muestra su agradecimiento “a la ONCE y al centro, porque me han ayudado desde que llegué”.

“Esto es algo increíble, no tengo palabras para describirlo”, admite Teresa mientras abraza a cada uno de los alumnos en este último día, un día y una etapa de su vida que a buen seguro no olvidará nunca.

Porque como ha escrito Gonzalo: “Todos dicen que sólo existe una forma de ser ciego, pero existen dos. Una, no ver por los ojos, y dos, no ver con el corazón; y tú eres de las primeras, pero tienes el corazón de diamante”.