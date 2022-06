Emotiva despedida al conserje del instituto Padre Luis Coloma

El IES Padre Luis Coloma de Jerez homenajeó la semana pasada al que ha sido su conserje durante las últimas décadas. Con motivo de su jubilación, Antonio Rodríguez Gallardo fue despedido entre aplausos de decenas de alumnos que esperaron su salida.

El vídeo ha sido difundido por el centro escolar en redes sociales bajo el título de 'Se nos jubila Antonio. Sobran las palabras' y los comentarios de enhorabuena y los mensajes de cariño no se han hecho esperar. "Grande Antonio!!! Nuestro flechazo de amistad fue inminente, si llego a preguntar en la farmacia, lo que me hubiera perdido. De los mejores años que he vivido y de grandes personas que llevo conmigo, y esos los encontré en el Coloma. Te mereces el descanso, pero hay gente que no debería jubilarse nunca jiji su presencia es necesaria", ha escrito Leti. "Qué bonito detalle, Majuva, porque es así como te conocemos los muy cercanos. Feliz jubilación y disfruta del merecido descanso, disfruta de tu nieto", le ha dicho Lucía.

En la misma línea, Anye ha escrito: "Antonio, has sido sin duda uno de los símbolos del Coloma, tantas generaciones que te han conocido y te han querido. Has sido uno más y eso te lo has ganado con ese corazón tan grande que cargas. Un abrazo". Y así decenas y decenas de mensajes asegurando que Antonio ha sido una pieza fundamental del centro educativo todos estos años.