Entregan los trofeos del IV Cross Escolar

El delegado de Deportes y Medio Rural, Jesús Alba ha entregado los premios de la IV edición del Cross Escolar donde participado 3.000 alumnos y alumnas de 27 centros educativos de Jerez, además de tres entidades cuyo objeto social es el trabajo de integración y bienestar de las personas con discapacidad: Afanas, Aspanido y Afamedis. Este concurso deportivo se celebró el pasado viernes en Pradera municipal ‘Laura Delgado ‘BIMBA’ del Complejo Chapín y este jueves se ha procedido a la entrega de los trofeos a los ganadores y centros escolares.

El delegado de Deportes y Medio Rural, Jesús Alba, en primer lugar ha expresado su reconocimiento a la colaboración de todos los centros educativos y las entidades Afanas, Aspanido y Afamedis. “Desde este lugar quiero agradecer a todos los centros escolares su apuesta por el deporte y y el desplazamiento a esta pradera de Chapín a los miles de niños y niñas que han participado en las pruebas”.

Jesús Alba también ha distinguido el trabajo y la implicación del personal del Servicio de Deportes y la colaboración de la delegación de Educación en el éxito de este Cross que ha batido en esta edición su récord de alumnos y centros participantes”.

Los escolares galardonados participaron en las cinco categorías establecidas por edad y distintas distancias en el circuito de campo en el interior de la pradera: sub10, sub 12, sub, sub 14, sub 16 y sub18. También se montó una ‘zona de animación’ que contó con un área de multi-juegos y de coreografías, que dispuso de la participación de los monitores y monitoras de los servicios deportivos municipales y del alumnado del ciclo de Educación Física del IES Seritium así como de MEDAC FP.

Jesús Alba ha expresado la voluntad del gobierno municipal de seguir ofreciendo la pradera de Chapín a la ciudadanía para la organización de eventos deportivos. “Esta magnífica pradera municipal, que es pública y gratuita, es un espacio único que ya es referente en Cádiz y Andalucía”, ha enfatizado. Y ha añadido. “El gobierno de Mamen Sánchez va a seguir trabajando en esta línea de organizar grandes eventos en esta pradera; vamos a continuar abriendo esta pradera a la ciudadanía, a la provincia y Andalucía porque este equipamiento municipal es un pulmón verde y un referente en el mundo del deporte”, ha asegurado.

En el IV ‘Cross Escolar’ han participado 3.000 alumnos y alumnas de los siguientes centros de la ciudad: Altillo School, Sage, Jesús María Asunción, Jesús María El Cuco, Las Esclavas, Madre de Dios, Nuestra Señora del Rosario, SAFA, Alcazaba, Antonio Machado, El Membrillar, Isabel La Católica, Manuel de Falla, Miguel de Cervantes, Montealegre, Pío XII, San Juan de Dios, Álvar Núñez, Asta Regia, Padre Luis Coloma, Elena García Armada, Josefa de los Reyes, La Granja, Lola Flores, Romero Vargas, Seritium y Sofía. También han tomado parte los centros CEIP Guadaluz, Colegio Jesús María de La Asunción, CEIP Al Andalus y Afanas, Aspanido y Afamedis con alumnado con discapacidad.