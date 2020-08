El alumnado de la Escuela de Idiomas considera una "temeridad" las pruebas de certificación

Unas 30.000 personas están convocadas del 1 al 10 de septiembre a hacer pruebas de certificación presenciales en las 52 Escuelas Oficiales de Idiomas de Andalucía. La mayor parte de este alumnado ha aprobado el curso 2019/20 en junio, "con muchas dificultades, tras la suspensión de las clases presenciales", tal como denuncian los representantes de alumnos, asegurando que, sin embargo, la Consejería de Educación y Deporte "mantiene las pruebas presenciales. Este año son cinco habilidades, una más que el curso pasado, con una nota superior (6,5) a la de años anteriores (5)".

Los representantes de los alumnos explican que las pruebas de certificación suelen hacerse en dos jornadas, ya que son muy largas (unas 4 horas). “En cursos pasados ha habido desvanecimientos por el calor en los exámenes de la tarde. No quiero ni pensar este año con mascarillas y a las 4 de la tarde”, comentan alumnas de las EOI de la provincia de Córdoba. “Las aulas son muy pequeñas, no sé donde nos van a meter a todos para manteniendo la distancia de seguridad”, aseguran representantes del alumnado de las EOI de la provincia de Sevilla.

Asimismo, recalcan que los edificios donde se ubican las EOI son pequeños y algunos tienen mala ventilación. “Nuestra escuela está en unas antiguas bodegas y las aulas no tienen ventanas. No sabemos como se van a ventilar”, afirman representantes del alumnado de la EOI de Jerez, donde el número de afectados supera los 300.

"Nos parece un riesgo innecesario para las personas convocadas con los datos que tenemos a fecha de hoy de la pandemia y de la transmisión por aerosoles. Tengo varias patologías graves, corro un gran riesgo si me expongo al contagio, aunque también tengo urgencia del C1 para conseguir trabajo”, expone preocupada una alumna de las EOI de la provincia de Málaga.

Tal como explica, casi todo el alumnado es mayor de edad, habiendo un número importante en grupos de riesgo o cuidando de familiares con patologías que "los hacen muy vulnerables al coronavirus". “Cuido de mi madre que está inmunodeprimida y tiene una enfermedad grave. No sé que voy a hacer, ya que necesito el B2 para el master, pero no puedo arriesgarme a contagiarme”, añade un alumno de la provincia de Almería.

"Esta temeridad es aún más denunciable ya que la Junta de Andalucía tiene la oportunidad de hacer lo mismo que en las EOI de Cataluña: certificar al alumnado aprobado en junio. Las enseñanzas de idiomas son además las únicas que no han titulado a sus estudiantes que han aprobado en junio. Esta doble discriminación, se agrava por la situación a la que nos abocan: poner en riesgo nuestra salud y la de nuestras familias", aseguran. “Ha sido un curso muy duro, siguiendo las clases online, haciendo un montón de pruebas, ayudando a mis hijos en sus tareas escolares, atendiendo a mis padres en casa, teletrabajando....y ahora todo el verano estudiando a pesar de haber aprobado en junio. Esto no es cuidar a las personas”, se queja una alumna de las EOI de la provincia de Huelva.

“Mi caso es el peor, he aprobado y me han promocionado a un curso que no existe en la EOI de mi localidad. Estoy obligado sí o sí a presentarme, casi 7 meses después de haber terminado las clases presenciales”, apunta un alumno de las EOI de la provincia de Jaén. "Esta situación se da en todas las EOI que no implantan el curso 2020/21. Para cometer esta doble discriminación han tenido que saltarse las legislaciones educativas", afirman.

“Han vulnerado la ley para poner en marcha la peor y más costosa de las opciones, discriminando a los estudiantes andaluces de idiomas”, sentencia un representante del alumnado de las EOI de la provincia de Granada. La situación del alumnado que cursa idiomas en el IEDA (Instituto de Educación a Distancia deAndalucia) es "aún peor, ya que tendrán que trasladarse de su localidad, en algunos casos fuera de suprovincia para hacer las pruebas".

Cabe recordar que desde el mes de mayo "hemos mantenido reuniones y contactos con la Consejería de Educación y Deporte, el Ministerio de Educación y Formación Profesional, los grupos parlamentarios andaluces y estatales, sindicatos, etc. En algunos casos han manifestado su apoyo a nuestra propuesta (certificar el nivel de idiomas al alumnado aprobado en junio) y en otros se han comprometido a estudiarla".

Sin embargo, "a una semana del inicio de las pruebas nos encontramos con un empeoramiento de la situación sanitaria y sin respuestas. Hemos vuelto a insistir a las administraciones competentes para que resuelvan este problema arrastrado del curso pasado antes de abordar las condiciones del siguiente".