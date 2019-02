La Escuela de Idiomas acoge este viernes unas jornadas provinciales

La Escuela de Idiomas de Jerez acoge el próximo viernes unas jornadas provinciales que se desarrollarán durante toda la mañana.

El día lo abrirá a las 9.30 FernandoTrujillo que hablará sobre ‘Translingüismo en las Escuelas Oficiales de Idiomas: propuestas teóricas y prácticas’, para continuar a las 11.30 con ‘Vamos a mediar’. Aspectos sobre la mediación lingüística y su implicación en el aula de lengua extranjera’, impartida en este caso por Laura Parrilla.

A partir de las doce y media se simultanearán diversas conferencias de alemán, francés e inglés. Patricia Álvarez disertará sobre “la gamificación en la enseñanza de idiomas” (“Das Spiel im Sprachunterricht”), Sylvie Nys hará lo propio con ‘Jugar e interpretar en francés” (”Jouer et interpréter en français”), mientras que Daniel Barber expondrá ‘Añade a tus clases un toque de coaching’ (“Give your teaching the coaching twist”)’.

Hay que recordar que dentro de los actos conmemorativos del 25 aniversario de la Escuela de Idiomas en Jerez, su sede cuenta con una exposición fotográfica donde se realiza un recorrido por este cuarto de siglo.