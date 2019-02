“Agradezco la gran confianza de las familias hacia nuestro centro”

La Escuela Infantil Montealto ha querido, a través de un comunicado firmado por Eva María Sánchez, expresar todo lo vivido durante la pasada semana tras el fallecimiento del pequeño Daniel.

“Daniel era alumno de nuestro centro desde septiembre de 2018. El pasado miércoles recibo la terrible noticia, por parte de la madre del pequeño, que se encontraba ingresado en Cádiz con un diagnóstico de meningitis. De esto nos enteramos a través de un grupo de whatssapp informativo donde están todas la familias de la clase. La madre del menor nos pone en alerta del caso y tanto las familias como yo recibimos la noticia al mismo tiempo”.

“Seguidamente, -prosigue la explicación de la responsable del centro-, se pone en contacto conmigo una doctora del equipo provincial de alerta en salud pública que me pone al tanto de todos los detalles que se conocen hasta el momento, que el pequeño se encuentra ingresado con un cuadro de meningitis pero no se conoce qué tipo de meningitis y que ante la duda habrá que administrar quimioprofilaxis preventiva a los menores que han estado con Daniel en el grupo. También me comunica que contamos con una médico de urgencias en el centro de Salud San Dionisio para atender a cualquier familia que se quiera acercar y si así lo desean pueden recoger ya el tratamiento de quimioprofilaxis”.

Toda esa información “se la comunico en ese mismo momento a las familias de la clase de Daniel. Y acordamos que a la mañana siguiente se acercará al centro un equipo de médicos para atender a las familias, aclarar dudas y repartir la medicación si fuese necesario ya que a lo largo de la noche podría haber más resultados que evitarían la medicación”.

Durante la misma madrugada “seguimos muy alerta por posibles cambios”, pero “es a las siete de la mañana cuando recibo la triste noticia de que Daniel había fallecido. Seguidamente lo comunico a través de los grupos de clase a todos los padres del centro. Decido también comunicarlo en los grupos de otro centro que tenemos en Montealto, ya que la noticia saltaría a la prensa y para evitar alarmas innecesarias así decido proceder”.

Las familias de la clase de Daniel y los demás padres del centro quedarán citados “a las 9.30 para tener una reunión con dos doctoras del equipo de alerta en salud pública que dan toda la información a los padres y aclaran todas la dudas que estos pudieran presentar. Estando reunidos, una de las doctoras nos informa que acaba de recibir una llamada donde nos comunica que finalmente tienen los resultados y que se descarta la meningitis meningocócica por lo cual no es necesaria la quimiprofilaxis a los contactos. Sólo habría que comprobar que todos estuvieran convenientemente vacunados”.

El centro facilita los listados y teléfonos de contacto de las familias del aula de Daniel para proceder “a comprobar que los niños estuvieran correctamente vacunados. De todo esto se informa de manera inmediata a todos los padres de ambos centros y estuvimos todo el día aclarando dudas y calmando a las familias”.

Eva María Sánchez reconoce que “ha sido, sin duda, el hecho más difícil que tanto yo como directora como mi equipo de personal del centro hemos tenido que afrontar en todos estos años de profesión”.

La directora quiere “agradecer de corazón a todas y cada una de las familias que componen nuestra comunidad escolar, por la entereza y sobre todo por la gran confianza que han demostrado a nuestro centro”.

Desde el CEIMontealto se ha agradecido también el apoyo de las madres “Sara Pareja y Rocio Tinajero” del Ayuntamiento, en las personas de Mamen Sánchez y a Laura Álvarez” y “sobre todo gracias al equipo docente, administrativo y de mantenimiento del nuestro centro que me supieron trasmitir serenidad y apoyo para poder gestionar tan difícil situación”.

“Y ahora solo me queda trasmitir todo mi cariño de parte de todos los que formamos nuestro centro a la familia de Daniel, a su madre Davinia, a sus abuelos, tíos y demás familiares, que sepan encontrar la fuerza para seguir adelante desde la aceptación de lo inaceptable. Y a ti Daniel mandarte todo nuestro amor estés donde estés”.