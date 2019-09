El PP avisa de que la Escuela Municipal de Tauromaquia puede desaparecer

El portavoz del PP de Jerez, Antonio Saldaña, ha mantenido un encuentro con los representantes de la Fundación Cultura Taurina y la Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Jerez para “alertarles de que, si el PSOE no lo remedia, Jerez está a punto de perder la Escuela Municipal de Tauromaquia”, señala Saldaña. “Una situación -añade- provocada por el nulo interés mostrado por el Gobierno socialista de Mamen Sánchez y la nula actividad registrada por la Escuela en los últimos ejercicios”.

Saldaña ha trasladado a los representantes taurinos que “hasta en dos ocasiones el Ayuntamiento de Jerez, en 2018 y 2019, ha sido requerido a presentar la memoria de actividades de los ejercicios 2017 y 2018, no siendo hasta marzo de 2019 cuando el Ayuntamiento de Jerez informa a la Dirección General de Espectáculos Públicos, Juego y Actividades Recreativas que no ha realizado actividad alguna en 2018 y que en 2019 no las habrá por falta de consignación presupuestaria”.

Una situación, según Saldaña, “cuya gravedad se extrema el pasado 5 de abril cuando se notifica al Gobierno de Mamen Sánchez que tiene diez días para recurrir la retirada de la autorización a Jerez para mantener la Escuela de Tauromaquia, sin que desde el PSOE de Jerez se haya movido un dedo para evitar este desenlace”.

Saldaña, ante esta situación, urge al Gobierno municipal “a firmar el convenio con la Fundación Cultura Taurina que permita a ésta volver a poner en funcionamiento la Escuela Municipal de Tauromaquia y la Plaza portátil de Chapín, evitando así que Jerez, una de las tierras más taurinas de España, pierda su Escuela Municipal de Tauromaquia con más de 30 años de historia, siendo la más antigua de Andalucía”.