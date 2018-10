Escuelas Infantiles Unidas reivindica su "trabajo en la vanguardia"

"Si los padres fueran conscientes de los beneficios que la escuela infantil aporta a sus pequeños no dudarían en llevar a sus niños". Así reivindica la labor de los centros autorizados la presidenta de Escuelas Infantiles Unidas, María Isabel Uncala. Ante la creación de opciones 'alternativas' no autorizadas para los pequeños, la presidenta de la organización se pregunta "si las familias llevarían a sus hijos a un pediatra que no estuviera autorizado, que no fuera pediatra o que en sus instalaciones no tuviera todos los requisitos legales".

Los Centros de Educación Infantil "estamos trabajando en la vanguardia educativa". "Trabajamos con un personal altamente cualificado, respetando mucho los ritmos de los pequeños, se crean espacios para el juego libre, el desarrollo de la imaginación, la creatividad, el descubrimiento, la investigación. Se han retomado muchas pedagogías que ahora dicen que son 'alternativas' pero que han existido siempre", subraya Uncala.

El colectivo subraya que "no todo es modernidad. Hay cosas que ya están inventadas y funcionan"

La organización tiene en Jerez 24 centros asociados y nació con el objetivo "de mejorar nuestra situación y en representación de todos los centros de educación infantil conveniados y privados de Andalucía". "Hay que tener cuidado con los centros ilegales, ludotecas, centros infantiles sin código, madres de día... Tenemos una ley que nos ampara, en la que queda recogido que por protección a la infancia todos los centros privados que acogen de manera regular a niños en edades de educación infantil requieren de autorización educativa", remarca la presidenta. "Cada uno puede llevar las pedagogías que crea oportunas, pero todo el mundo estamos sujetos a esta autorización educativa. Cuando se acogen a menores de forma continuada, los directores de los centros tenemos potestad para guarda y custodia de los menores, y quiero recordar que si un niño acude a una ludoteca siempre tendría que estar bajo la vigilancia de su tutor legal, que en ningún caso puede ser un trabajar de ese centro", hizo hincapié Uncala.

La presidenta de Escuelas Infantiles Unidas lamenta que "algunas personas y centros no autorizados están haciendo marketing basándose en desprestigiarnos. Hay una campaña diciendo que en las escuelas infantiles no respetamos los tiempos del niño, se trabaja de forma tradicional... Supongo que no habrán entrado en una desde hace bastantes años". "Hasta que no ocurre algo no se ven las deficiencias de las cosas. Es muy moderno ahora todo..., pero todo no es modernidad. Hay cosas que ya están inventadas y funcionan", remarca la presidenta del colectivo.

Uncala remarca que los centros autorizados por Educación "cumplen con todas las medidas de seguridad, es algo que no debemos olvidar. Medidas de seguridad, higiene, control del personal (certificado de no tener delitos), y todo ello bajo las inspecciones que garantizan que es el lugar adecuado para la educación del bebé".