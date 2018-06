"España tiene que ser solidaria, pero no nos olvidemos de los nuestros"

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Jerez, Antonio Saldaña, señaló esta mañana en relación con los en torno a 200 inmigrantes que ha acogido Jerez en el polideportivo Kiko Narváez que "España tiene que ser solidaria, pero Jerez tiene un 30% de paro”.

En una comparecencia pública, y al ser preguntado por este asunto, el edil comentó: “Lo que no nos gusta es que se utilice el sufrimiento de personas para intentar buscar un efecto efectista, cuando, además, nosotros no estamos en condiciones”. “España tiene que ser solidaria pero es que Jerez tiene un 30% de paro; es que en Jerez hay mucha gente que necesita la ayuda para tener una vivienda; es que en Jerez hay mucha gente que no tiene trabajo; es que en Jerez hay mucha gente que necesita la ayuda nuestra”, agregó.

El edil y parlamentario andaluz sugirió que sean "otras ciudades más ricas las que sufraguen estos gastos ya que en Jerez hay muchas personas en zonas humildes que necesitan ayudas que no se les da".

Ahora bien, aprovechó este asunto para denunciar supuestas deficiencias y falta de atención en los servicios sociales municipales: “El problema que tenemos es que te encuentras a muchas personas de zonas humildes, de barriadas humildes de la ciudad, que se encuentran que ellos mismos necesitan ayuda que no se les da”.

En este sentido, el también parlamentario andaluz incidió en la necesidad de que los países de la Unión Europea se sensibilicen y actúen frente a este problema porque “es una situación que tenemos que resolver entre todos y Europa tiene que pagar y ayudarnos en esto”. Por ello apeló a la “responsabilidad” de todos aunque, acto seguido, se refirió a la presencia del barco Aquarius en Valencia vinculándola con la llegada masiva de inmigrantes al Estrecho: “No hagamos un efecto llamada irresponsable y que se convierta esto en un corredor de entrada porque el problema no es ya que tengamos que acoger el 'Aquarius', que a mí me parece bien, sino que, como consecuencia de eso, han llegado a las costas de Andalucía dos 'Aquarius' y aquí no había ningún dispositivo; en Valencia sí estaban los dispositivos de policía, traductores, ... Pero han llegado a las costas andaluzas y a las costas de Cádiz un montón de personas con problemas y aquí nadie ni se ha preocupado ni se ha mojado por este tema”.

Por ello sentenció: “Sí a la solidaridad, sí a intentar que todas las personas puedan ganarse la vida en nuestro país; sí a que seamos solidarios para conseguir que haya personas que salgan de situaciones complicadas [...] porque se te caen las lágrimas cuando ves a esas madres y a esos niños en las circunstancias en las que llegan. Sí a todo eso. Pero no nos olvidemos de los nuestros tampoco”.

Al ser preguntado si piensa que la asistencia que se está prestando en el Kiko Narváez le está suponiendo algún gasto al Ayuntamiento, Saldaña comentó: “Yo no sé exactamente si esto lo va a pagar con fondos europeos o no pero lo que es evidente es que hay recursos que pone el Ayuntamiento de Jerez en funcionamiento y que lo que hay que tener en cuenta es que hay personas de Jerez que también lo necesitan”.

Las reacciones a estas afirmaciones no se hicieron esperar y una hora más tarde, el Ayuntamiento enviaba un comunicado donde incidía que la acogida de inmigrantes en el polideportivo Kiko Narváez, “no supone ningún coste económico la acogida de las personas inmigrantes en tránsito”. Acto seguido, el gobierno explicó que Cruz Roja “es la institución que costea los servicios y atenciones que precisan estas personas, a través de subvenciones finalistas”. Finalmente, y en referencia a las declaraciones de Saldaña, el gobierno indicó: “El Ayuntamiento de Jerez secunda los valores de solidaridad y humanidad mostrados por los jerezanos y jerezanas que conforman el tejido asociativo y el movimiento de voluntariado local”.

Por su parte, el grupo Ganemos Jerez emitió un comunicado donde insistió en que la acogida no le supone gasto alguno al Consistorio ya que “solo cede una instalación municipal” que “gestiona Cruz Roja para cubrir los derechos humanos de estas personas migrantes”. Le afeó además que asegure que la llegada del Aquarius haya supuesto un efecto llamada, afirmación que calificó de “falsa”. “La llegada de personas migrantes sucede cada año por estas fechas (en mayor o menor proporción) pero hay una falsa relación entre ambos sucesos”, sentenció. Así, le acusó de ser “irresponsable y alarmista” y de haber realizado “un discurso más propio de Hogar Social que de un partido político serio”. “Le guste o no le guste al señor Saldaña, Jerez es una ciudad solidaria que acoge”, concluyó.