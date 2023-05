¡Estamos en Europa!

Pertenecer a una amplia y variopinta comunidad nos ofrece la oportunidad de conocer y valorar las distintas opciones y versatilidad de quienes la integran, sean personas, países o colectividades.

Cada 9 de mayo se conmemora el Día de Europa y celebramos la paz y la unidad en Europa, algo que en la época que vivimos resulta muy necesario.

La propuesta o ‘Declaración de Schuman’ en 1950 consideraba una nueva forma de cooperación política en Europa que haría inconcebible la guerra entre sus naciones, lo que daba comienzo a lo que hoy es la Unión Europea.

Este año, las instituciones de la Unión nos invitan a muchas actividades diferentes (https://europeday.europa.eu/index_es).

Y, encima, este año es martes de Feria. Por lo tanto, doble celebración.

Félix de Moya publicaba en este medio recientemente un artículo titulado ‘El escándalo de la multiafiliación’, indicando la dificultad de pertenecer a muchos ámbitos, aunque en ocasiones resulte necesario y adecuado. Multiafiliación y colaboración, identidad e idiosincrasia, carácter propio e imagen exterior,…conceptos que determinan el sentido del camino emprendido, el respeto al origen y la constatación de nuevos derroteros.

Se ha cuestionado mucho siempre la utilidad de saber de memoria la lista de los Reyes Godos o los Ríos de España, sobre todo ahora, que con simple clic -siempre que tengamos batería- se puede acceder práctica e inmediatamente a cualquier información. Pero la cosa no está en la rememoranza de ciertos aspectos históricos o geográficos sino en la contextualización de argumentos sobre de dónde venimos o a dónde vamos. Claro que hay que ejercitar la memoria como un ejercicio de estimulación de la inteligencia y la formación permanente, pero no podemos quedarnos ahí sino buscar recursos que nos permitan entrar en situación y no cometer graves errores de planteamiento.

La Educación es fundamental en todos los ámbitos y, como dice la sevillana, hay que mirarla cara a cara. Es la Primera.