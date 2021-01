Eva Bravo reitera que habrá oficina de la Policía Nacional en el centro

La diputada socialista Eva Bravo ha contestado a la diputada del PP, María José García-Pelayo, reiterando que "el Ministerio del Interior trabaja junto al Ayuntamiento de Jerez para dotar al centro de la ciudad de una oficina de la Policía Nacional".

Bravo, con estas declaraciones, contesta al último comunicado de la María José García-Pelayo, en la que la diputada del Partido Popular alega que el Ministerio no contempla en los presupuestos y en su Plan de Infraestructuras que la dotación céntrica vaya a ponerse en marcha. Al respecto, Bravo ha asegurado: "No es necesario que en los presupuestos o en el Plan de Infraestructuras del Ministerio venga contemplada inversión alguna, ya que las instalaciones no son del Ministerio, son instalaciones municipales".

Para ello, ha argumentado Bravo, "el Ayuntamiento, tal y como le ha explicado el Ministerio a la diputada del PP, cederá un local municipal para este proyecto conjunto, de tal forma que en dicho establecimiento podrán desarrollar sus funciones tanto efectivos de la Policía Nacional como de la Policía Local".

"Dado que las instalaciones serán municipales, el Ministerio no tendrá que realizar desembolso alguno, ni vía presupuestaria, ni a través del Plan de Infraestructuras, para comprar o alquilar ningún local", le ha reiterado Bravo.

Para concluir, la diputada socialista ha manifestado que María José García-Pelayo "tendrá la oportunidad de asistir a la inauguración de esta céntrica oficina cuando el proyecto se ejecute, de la misma manera que asistió a la inauguración de la Comisaría ubicada junto a la Universidad, que el Gobierno de Pedro Sánchez puso en servicio tras los innumerables fracasos e incumplimientos en los plazos del Gobierno del PP".