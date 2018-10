La Faem reclama al Ayuntamiento que abone la deuda a las ELA

La Federación Andaluza de Entidades Locales Municipales (Faem) hizo público ayer un comunicado haciendo hincapié en que "todos los gobiernos locales de Jerez, y también el actual, son conocedores de sus obligaciones, pero nunca las cumplen o lo hacen de forma muy escasa o deficiente, con lo cual hacer algo a sabiendas tiene mayor transcendencia negativa para los ciudadanos de las ELA aún". Lo hizo en respuesta al gobierno local que esta semana afirmó que las críticas de la Faem al Ayuntamiento de Jerez "están basadas en un desconocimiento absoluto de la realidad de la gestión actual respecto a las ELA del municipio".

Desde la Federación aseguran que el propio Ayuntamiento "reconoce que existe una deuda con las ELA, con todos los gobiernos anteriores, que también fueron del PSOE y del PP, que asciende a mas de 6 millones de euros en el año 2015, y que continua viva la misma".

"Todos los gobiernos son conocedores de sus obligaciones pero nunca las cumplen"

Respecto a las competencias que presta el Consistorio jerezano recuerda que "son propias del municipio matriz y nunca de las ELA, ya que las competencias de las ELA vienen definidas en el artículo 123 de la Ley 5/2010 de Autonomía local de Andalucía y en él no aparece ninguna de las citadas por el Ayuntamiento de Jerez, que dice que las presta como si de algo extraordinario se tratara o fuera un plus que se le da a las ELA".

Desde la Faem, que preside Antonio Martín Cabanillas, se recuerda que el hecho de que se abone a las ELA "la cuantía por parte de este gobierno local que le corresponde por la Ley 39/88 de Haciendas locales no es ningún mérito, ya que ese dinero lo pagan los vecinos de las ELA al Ayuntamiento, más del doble de lo que reciben".

Tras resaltar el gobierno local que paga puntualmente a estas entidades y que en el caso de Torrecera no mantiene ninguna deuda con la pedanía desde 2017, desde la Faem hacen hincapié en "le han pagado las deudas por sentencia judicial firme, nunca de motu proprio, como se demuestra con la deuda preexistente desde hace más de 15 años con el resto de las ELA. ¿Cuándo se le abonará la deuda de 6 millones a las 6 ELA restantes?".

En cuanto a las segregaciones, desde la Federación se insiste en que fue el Gobierno de la Junta (PSOE-A) el que aprobó por vez primera la limitación de los habitantes y distancia para segregarse, "plasmando dichas limitaciones en el artículo 18 de la Ley 7/93 de la Demarcación de Andalucía, que ha tenido prohibida la segregación durante 17 años en Andalucía, hasta el 2010, que, a fuerza de mucha presión y convencimiento, se logró quitar esas limitaciones". No obstante, añade que después el Gobierno del PP en el año 2013 "volvió a poner en la Ley estatal 27/2013 RSAL, la limitación de los 5.000 habitantes para la segregación municipal. Por cierto, ley que combatió Faem y Feem con tres grandes manifestaciones en Madrid organizadas por estas dos organizaciones donde no asistió la alcaldesa actual del municipio de Jerez". "Por eso siempre afirmamos que el PP, PSOE, IU, JXC, PNV… no creen ni en el desarrollo de las ELA ni en las segregaciones municipales, solo lo hacen siempre a remolque de Faem y Feem".

Por todo ello, "recomendamos a la alcaldesa de Jerez que abone la deuda de 6 millones de euros a las ELA cuanto antes y deje de usurpar competencias propias de las ELA, así como que cumpla con sus obligaciones con aquellas otras que son competencias propias del municipio de Jerez". Asimismo, la Faem reclama al Gobierno de Pedro Sánchez que "impulse el cambio de la Ley 27/2013 RSAL, para quitar la limitación de los 5.000 habitantes, y así favorecer las segregaciones municipales, así como que instaure en dicha enmienda a esa le la creación de nuevas ELA con personalidad jurídica propia y condición de ELA".

Por último, la Federación afirma que "el Ayuntamiento de Jerez una vez más deja pasar la oportunidad de decir la verdad y para contestar por el mero hecho de enredar una vez más engaña y manipula a la opinión pública".