Familiares de una paciente critican la falta de atención en el hospital

"Sabemos que hay buenos profesionales pero siempre hay alguno que se sale del tiesto". Con estas palabras describen los familiares de Rosa Campos la situación que se están encontrando en el hospital de Jerez. Aseguran que están teniendo problemas con algunos trabajadores y piden una mayor atención para su madre enferma. "La otra noche en el hospital mi madre se puso bastante mal y se lo comunicamos a las enfermeras, que pasaron el parte al médico", cuenta el hijo de la paciente. Sin embargo, a pesar del aviso, el médico "llegó a las dos horas, pues nos dijo que él tenía noticia de las enfermeras y que mi madre estaba bien". Además, "me dijo que lo mismo que tardó dos horas, no hubiese venido en toda la noche, que mi madre lo que tiene es de paliativos, cáncer en el hígado, y que como sabía lo que tenían para qué iba a venir".

Estas palabras del facultativo provocaron el enfado de los familiares de la paciente, que va a cumplir 84 años y que, "según nos han dicho los especialistas, tanto de paliativos como el resto que la han visto, antes puede morir de otra cosa que del cáncer". De hecho, "hace un par de semanas le dio un amago de ictus y no le entró por las inyecciones que le estábamos poniendo en la barriga para la circulación de la sangre". "O sea que quiere decir que si mi madre tenía un ictus y pueden salvarla pues se tiene que morir porque viene de paliativos y a ellos pues le da igual, y encima nos dice que nos tranquilicemos", recuerda su hijo.

Por ello, "le pregunté que si eso le hubiese ocurrido a su madre que haría y él no tuvo palabras y se calló. A su madre la pueden atender diez compañeros más pero a la nuestra como no hay doctores en la familia pues se puede morir porque viene de paliativos. Están esperando eso y ahí se queda la historia. Qué bonito". Los familiares critican, además, que el médico sólo acudió a ver a su madre tras presentar "una reclamación" y que, además, "después su doctora nos confirmó que había tenido un reflejo de ictus".

Esta situación no es la única que ha incomodado a los familiares de Rosa Campos, si no que aseguran que "todos los días tenemos problemas, ahora también con los celadores". Según el hijo de la paciente, "hace dos noches les llamamos para que pusieran a mi madre de distinta manera y no aparecieron en toda la noche, por mucho que insistimos". Además, "se hizo sus necesidades y se lo dijimos para que vinieran a asearla. Tras pedírselo, nos dijeron que esperásemos que ya antes habían ido tres veces". Finalmente, "tardaron hora y cuarto en venir".

Desde el Servicio Andaluz de Salud, tras preguntarle por los hechos denunciados por esta familia, aseguraron que "la paciente está perfectamente atendida y que cada vez que ha necesitado bien un celador, bien una auxiliar o una enfermera o un médico, lo ha tenido". "El hospital y su personal no deja de atender a nadie porque su estado sea más o menos grave", afirman desde el SAS.