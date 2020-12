Familias con hijos de sensibilidad auditiva denuncian la "pesadilla de los petardos"

Más de sesenta familias de niños con problemas de sensibilidad auditiva han solicitado al Ayuntamiento que se cumpla con el bando vigente sobre el lanzamientos de petardos sin autorización. Así lo ha denunciado Inmaculada Sampalo que asegura que estos días "son una auténtica pesadilla" para todas estas familias.

Sampalo reconoce que "no entendemos cómo habiendo un bando que prohibe el uso de petardos en la ciudad, se permite esto sin ningún tipo de control. Estamos hartos de llamar a la policía porque esto es ya una cuestión de salud para nuestros hijos e hijas, pero nada de nada. Debería ser como el tema de las necesidades de los animales, porque está visto que como no se sancione, la gente no cumple con la normativa".

Para ellos, "estas fiestas son un calvario, ya sea en Navidad y Nochebuena, fin de año e incluso el día de Reyes que es horroroso", sobre todo en algunos barrios concretos de la ciudad e incluso en pedanías como Guadalcacín donde muchos vecinos han denunciado este asunto.

Hay que recordar que estos niños y niñas con sensibilidad auditiva suelen tener también otro diagnóstico que va desde el autismo a la parálisis cerebral y para todos ellos, "los estruendos que provocan los partidos son muy duros. Mi hija, por ejemplo, se lleva todo el tiempo llorando y es una experiencia muy mala, para ella y para nosotros que sufrimos viéndola".

Desde este colectivo se han puesto en contacto con la alcaldesa para intentar que ponga freno a esta situación "pero de momento no hemos tenido respuesta, nos han dicho que, evidentemente, hay un bando que prohibe su uso, pero si te das una vuelta por la ciudad compruebas que el bando no se cumple. Y hay zonas incluso donde es horrible la cantidad de petardos que se lanzan, sea la hora que sea", recalca Inmaculada Sampalo.

Estas más de sesenta familias no descartan emprender medidas de protesta en los próximos días de no mejorar esta situación, todo un calvario para ellas y que se repiten año tras año. En las pasadas navidades, fueron algunas asociaciones de vecinos de la ciudad, como el caso de Palos Blancos, los que denunciaron esta circunstancia, algo que también denunciaron varias protectoras de animales.

En otras localidades, como el caso de Algeciras, el Ayuntamiento ha optado por permitir esta práctica durante varias horas concretas. La pasada Nochebuena se podían lanzar petardos desde las once de la noche a la una de la madrugada, un horario que se repetirá en fin de año. En otras, por contra, su uso está completamente prohibido, y las sanciones por saltarse la normativa son realmente cuantiosas.