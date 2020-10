La Federación de Vecinos Solidaridad, contra la masificación de los autobuses

La Federación de Vecinos Solidaridad ha denunciado públicamente la situación actual del servicio de autobuses urbanos de Jerez, que califican como “horrorosa”. Sebastián Peña, su presidente, asegura que “llevamos con el tema no sé cuántos meses, no hemos parado, lo que pasa es que no nos hacen caso”.

Desde este colectivo, como público el pasado miércoles este diario, se ha insistido en “la falta de coches que están saliendo a la calle y el hecho de que no hayan cambiado totalmente el horario de invierno”.

Peña ha pedido expresamente “que los tiempos de espera se reduzcan, porque no puede ser que en algunas líneas haya una hora y media o dos horas, igual que se ha pedido que se arregle el tema de los institutos”.

Otras de las cosas que se ha denunciado desde Solidaridad, una petición que también ha sido solicitada por el comité de empresa de los autobuses urbanos a la empresa, es el tema de los servicios de bocadillo. Para entendernos, según la normativa, el conductor del autobús (al no tener tacógrafo este servicio) tiene derecho, en una jornada de 8 horas, a unos 20-30 minutos de descanso. El pasado año, esta situación se solventaba con los trabajadores eventuales, de tal forma que durante este descanso se incorporaba otro conductor para que el autobús continuase con su recorrido sin ninguna demora.

La federación pide que se solucione el problema del descanso de los conductores

A día de hoy, la figura del eventual ha desaparecido, con lo cual el conductor se ve obligado, porque así lo respalda su convenio, a parar, bajando a todos los usuarios del vehículo, ya que toda la responsabilidad recae sobre él. Esta situación es, sin duda, otra de las circunstancias que están provocando los amplios tiempos de espera entre autobuses en algunas líneas.

Desde Solidaridad se entiende que “el conductor está en su derecho de descansar, y nos consta que desde el comité se ha pedido que se solucione, porque al final las quejas de los usuarios van para ellos, cuando no tienen culpa de nada, son meros trabajadores”. No obstante, no comparten “que se tenga que bajar todo el autobús mientras se produce el descanso, es algo que la empresa, como ocurría el año pasado, debería solucionar, porque además, ahora llega el mal tiempo y qué va a pasar en caso de que esté lloviendo o haga frío”.

Del mismo modo, la federación vecinal ha pedido también que algunas paradas “como ocurre con la Plaza de las Angustias o en la calle Santa María, tengan un lugar techado, más si cabe con el invierno que llega ahora”.

Otra de las peticiones es “la cantidad de gente que están montando en los autobuses en algunas líneas. Con la pandemia que estamos padeciendo, esto es incomprensible, lo ideal sería poner más vehículos. No pueden ir masificados como están yendo muchas líneas, como por ejemplo la que va a Icovesa o toda esa zona. Con la que está cayendo con el virus no entiendo que esto esté ocurriendo”.

Sebastián Peña pide “que por lo menos se nos escuche” y lamenta que “se haga todo tan mal, es un servicio público”.

De momento, y de cara al próximo lunes, la empresa ha anunciado que la línea 13 volverá a discurrir por Guadabajaque, cuyos vecinos llevaban solicitando el paso por la zona tras desaparecer del recorrido (aunque para ello se deja sin parada al Agrimensor). También se potenciará la línea 17 pero sólo en días laborables, mientras que la línea 16 contará con un nuevo autobús por la mañana y dos por la tarde.