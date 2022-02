Felicidaje y aprendicidad.

¿Dirías que si coincidiera lo que somos y lo que tenemos con aquello a lo que aspiramos seríamos felices? Seguramente muchos de vosotros contestaríais que sí, que no hay nada mejor que conseguir los objetivos más deseados. Sin embargo, otros muchos contestaríais que no, que la ilusión es la clave y que es difícil ser feliz si no hay metas por las que luchar.

El caso es que definir la felicidad en términos absolutos, no parece ser una estrategia acertada porque puede acercarse a lo que significa el concepto de bienestar para unos, pero alejarse del significado que tiene para otros. Esto es porque el concepto de felicidad es relativo, mientras que a unas personas les hace felices conseguir bienes materiales, otras personas consiguen su felicidad de las relaciones con sus seres queridos o de vivir cumpliendo unas normas o creencias determinadas.

Lo que sí es seguro que existe, es una importante correlación positiva entre la felicidad y el aprendizaje, para la que me gusta utilizar esa pseudopalabra que da título a este artículo. El felicidaje podría bien ser un concepto que relacione la felicidad con el aprendizaje. Desde luego, hace años, gracias a un buen número de investigaciones, podemos afirmar que los alumnos y alumnas felices consiguen mejores resultados académicos que aquellos que no presentan unos buenos niveles de satisfacción o bienestar. Por abrir algunas puertas a la profundización en este tema se puede consultar los estudios de Fernández-Abascal en 2007 o el Fredickson y Joiner en 2002.

En sus numerosos estudios, estos autores, entre otros, han demostrado que las emociones positivas no sólo generan sentimientos positivos de confianza en uno mismo, sino que además amplían las capacidades cognitivas como la atención, la creatividad o la capacidad para resolver problemas. Un alumno con un buen nivel de bienestar tiende a ser más optimista, a confiar más en sus posibilidades y a tener más resistencia frente a los fracasos o equivocaciones, por lo que trabaja de forma más persistente aumentando su probabilidad de conseguir resolver la tarea con éxito.

Pero, aún sin profundizar teóricamente en esta cuestión, la mayoría de profesionales que intervienen en los procesos de aprendizaje, saben que cuando hay un deterioro repentino en el rendimiento de algún alumno o de alguna alumna, puede que algo no esté yendo bien en su bienestar. A menudo, ésta es la primera señal gracias a la cual se pueden detectar episodios de bulling o ciberbulling, problemas de aislamiento social, problemas familiares, violencia de género o miedos o fobias propios de la etapa infantil o de la adolescencia.

Un buen nivel de felicidad se podría medir por una la frecuencia de emociones positivas y una baja frecuencia de emociones negativas, así como una percepción positiva de uno mismo y de las propias posibilidades. La investigación ha demostrado claramente, además, que un estado de felicidad alto influye no sólo en el rendimiento y en la inteligencia, sino en la salud, y en las relaciones familiares y sociales. no sólo influye en el ámbito. Quizás por esto autores como Tal Ben-Sahar, psicólogo israelí de la Universidad de Harvard, propone en su libro Estudios sobre la felicidad (2021) que el estudio de la felicidad debería de ser una disciplina en sí misma y no sólo un área de estudio de la Psicología.

Que la felicidad influye en el aprendizaje, constituyendo ese felicidaje, parece haber quedado ampliamente demostrado, pero ¿tendrá el aprendizaje la capacidad de generar felicidad? ¿existe la aprendicidad?