Una Feria justo detrás de Sevilla

El gobierno local propondrá que la Feria del Caballo del año próximo se celebre entre el 11 y el 18 de mayo. Será la fecha que se planteará a la Mesa del Turismo, un órgano consultivo donde están presentes partidos políticos, asociaciones empresariales y entidades locales, en una reunión que se celebrará la próxima semana.

Son varios los factores que han influido en esta propuesta. Para empezar, se quiere evitar que la Feria del Caballo coincida con la de Abril de Sevilla. Ya en mayo, el Ayuntamiento hispalense decidió que su celebración se desarrolle entre el 4 y el 11 de mayo. Además, y aunque aún no hay confirmación oficial a día de hoy, se baraja que el Gran Premio de Motociclismo en el circuito jerezano se celebre entre el 3 y el 5 de mayo si se tiene en cuenta las fechas de las últimas ediciones -la prueba deportiva suele celebrarse en el primer fin de semana de mayo-. Y a esto hay que unirle que el 26 de mayo serán las elecciones municipales y europeas. Por lo tanto, se ha considerado como fecha idónea que la Feria del Caballo sea entre el 11 y el 18 de mayo, que son las únicas semanas que quedarían libres. De este modo, solo se coincidiría con Sevilla en la jornada inaugural. El delegado de Dinamización Cultural, Francisco Camas, confirmó que esta será la propuesta que se eleve a la Mesa del Turismo señalando que el calendario está "bastante apretado", de ahí que se haya optado por esta fecha.

Asimismo se mantiene el formato de Feria de sábado a sábado, una propuesta que empezó a aplicarse hace tres años y que ha dado buenos resultados. Ahora bien, el ejecutivo aún no tiene decidido si declarará el lunes como festivo local, tal y como se ha realizado en las dos últimas ediciones. De hecho, este será otro de los asuntos que se abordará en la reunión del órgano consultivo. En el caso de volver a hacerse en 2019 se tendría de nuevo que sacrificar una de las dos fiestas patronales pues los ayuntamientos solo tienen posibilidad de fijar dos días feriados al año. Ya en este año la jornada de San Dionisio (9 de octubre) no será festivo puesto que se optó por trasladarla al lunes de Feria.; mientras en 2019, el día del patrón cae en miércoles y el de la patrona (24 de septiembre) en martes. Todo apunta a que, en el caso de que se decidiera volver a declarar un día inhábil en la Feria del Caballo, volvería a optarse por declarar laborable el 9 de octubre manteniéndose el día de la Merced como festivo. No obstante, es un asunto que volverá a abordarse en la Mesa del Turismo y con los grupos municipales para buscar el máximo consenso posible.