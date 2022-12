El Festival Solidario Green Fest, a beneficio de protectoras de animales, se celebra el 28 de diciembre.

El Ayuntamiento de Jerez pone en valor el talento joven y el compromiso ciudadano que se dan la mano en el Festival Solidario Green Fest, que se desarrollará el próximo 28 de diciembre en la Sala Paúl, a beneficio de diferentes protectoras de animales.

Las asociaciones juveniles Pulseras Fuera y Green Team Jerez son las impulsoras de esta iniciativa, para la que han contado con la colaboración de los grupos musicales participantes. Los delegados de Juventud, Ana Hérica Ramos, y Bienestar Animal, Rubén Pérez, han animado a toda la ciudadanía a sumarse a este Festival y a respaldar una iniciativa en la que la solidaridad juvenil se da la mano con el respeto y la protección a los animales.

La presentación ha contado con la participación de Julia Abendaño y Miriam Páez, por parte de Green Team; Nélida Valenzuela, de PPPeludos; y Sara Morales y Conchi Vidal, de 'No me abandones'.

El Festival Solidario Green Fest se celebrará el 28 de diciembre a partir de las 19 horas, con la participación de Havivi Doble I, (Finalista del certamen 6 Grupos 6, 2022) The Fourettes (Joven banda de versiones de clásicos de los 60´s) , Villa 18 (Ganador del certamen 6 Grupos 6 2022 mejor solista de Rap), Subterra Jerez (Mejor grupo revelación en el certamen 6 grupos 6, 2019) y la colaboración de la youtubers Abi Power.

Las personas asistentes podrán colaborar con una donación de tres euros, y los fondos recaudados irán destinados a las protectores de animales Pppeludos Jerez y No Me Abandones, que al comienzo del Festival, explicarán su situación y necesidades, alertando sobre las consecuencias del abandono de animales, y haciendo una llamada a la concienciación, ya que las mascotas suponen una responsabilidad, y no deben ser un regalo si no existe un compromiso personal de cuidarlas y atender todas sus necesidades.